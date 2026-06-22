Resumen: Video de oso-andino en conjunto de La Calera genera alerta. Autoridades explican su presencia y activan operativos de control ambiental.

Un oso andino fue visto merodeando por un conjunto de casas en Cundinamarca

En La Calera, en la sabana de Bogotá, un video de un oso andino recorriendo zonas comunes de un conjunto residencial se viralizó tras ser grabado por habitantes y difundido en redes sociales.

Las imágenes muestran al oso andino desplazándose con calma por el acceso vehicular del conjunto. En el registro también se observa cómo el animal se levanta sobre sus patas traseras para mover un portón de acceso.

Posteriormente, el oso andino continúa su recorrido con normalidad y abandona el lugar caminando en sus cuatro patas.

De acuerdo con reportes previos de autoridades ambientales, ya se habían registrado avistamientos en zonas rurales de Villapinzón y en sectores cercanos al casco urbano de La Calera, incluyendo un ejemplar juvenil que se desplazó fuera de su área habitual de vida.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) explicó que estos desplazamientos del oso-andino están relacionados con corredores biológicos que conectan ecosistemas de alta montaña vinculados al sistema de Chingaza, en cercanías de Bogotá.

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El oso andino cumple un papel fundamental en los ecosistemas andinos como dispersor de semillas, aunque también es considerado una de las especies más vulnerables de la región debido a la pérdida progresiva de su hábitat natural.

Tras la difusión del video, las autoridades ambientales activaron operativos para ubicar al oso y guiarlo nuevamente hacia zonas protegidas, con apoyo de equipos ambientales.

También reiteraron que este tipo de ejemplares no representan una amenaza directa si no se sienten acorralados o provocados, e hicieron un llamado a evitar cualquier intento de acercamiento.

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