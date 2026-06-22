Buscan a «Docer», un perrito mayor que requiere medicación extraviado en Itagüí

Resumen: Si tienes información real sobre su paradero, lo has visto deambulando por el sector o lo tienes resguardado, por favor comunícate de inmediato con su familia

Minuto30.com .- Desde el día de ayer, domingo 21 de junio, se reportó la desaparición de «Docer», un canino de edad avanzada que se extravió en el sector de Santa María, en el municipio de Itagüí.

Sus cuidadores hacen un llamado urgente a los vecinos del sector y a la comunidad en general para ayudar a que regrese a casa lo más pronto posible. La situación es apremiante debido a que el animalito es mayor y necesita recibir sus medicamentos de manera estricta.

Datos clave para identificar a «Docer»

Si te encuentras en Itagüí o sectores aledaños, ten en cuenta las siguientes características para ayudar a identificarlo:

Nombre: Docer.

Apariencia: Pelaje de color crema.

Condición de salud: Es un perrito de edad avanzada y se encuentra bajo tratamiento veterinario, pues está medicado, por lo que su estado es vulnerable.

Lugar de extravío: Barrio Santa María (Itagüí).

Fecha de desaparición: Domingo 21 de junio.

Información de Contacto

Si tienes información real sobre su paradero, lo has visto deambulando por el sector o lo tienes resguardado, por favor comunícate de inmediato con su familia. Cada minuto cuenta para garantizar que no sufra complicaciones de salud y pueda recibir sus medicinas a tiempo.

Contacto Vía WhatsApp: 300 261 2622

Difunde y ayúdanos a que Docer regrese a casa.