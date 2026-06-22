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    Buscan a «Docer», un perrito mayor que requiere medicación extraviado en Itagüí

    Si tienes información real sobre su paradero, lo has visto deambulando por el sector o lo tienes resguardado, por favor comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    docer perdido
    Buscan a «Docer», un perrito mayor que requiere medicación extraviado en Itagüí

    Resumen: Si tienes información real sobre su paradero, lo has visto deambulando por el sector o lo tienes resguardado, por favor comunícate de inmediato con su familia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Desde el día de ayer, domingo 21 de junio, se reportó la desaparición de «Docer», un canino de edad avanzada que se extravió en el sector de Santa María, en el municipio de Itagüí.

    Sus cuidadores hacen un llamado urgente a los vecinos del sector y a la comunidad en general para ayudar a que regrese a casa lo más pronto posible. La situación es apremiante debido a que el animalito es mayor y necesita recibir sus medicamentos de manera estricta.

    Datos clave para identificar a «Docer»

    Si te encuentras en Itagüí o sectores aledaños, ten en cuenta las siguientes características para ayudar a identificarlo:

    Nombre: Docer.

    Apariencia: Pelaje de color crema.

    Condición de salud: Es un perrito de edad avanzada y se encuentra bajo tratamiento veterinario, pues está medicado, por lo que su estado es vulnerable.

    Lugar de extravío: Barrio Santa María (Itagüí).

    Fecha de desaparición: Domingo 21 de junio.

    Información de Contacto

    Si tienes información real sobre su paradero, lo has visto deambulando por el sector o lo tienes resguardado, por favor comunícate de inmediato con su familia. Cada minuto cuenta para garantizar que no sufra complicaciones de salud y pueda recibir sus medicinas a tiempo.

    Contacto Vía WhatsApp: 300 261 2622

    Difunde y ayúdanos a que Docer regrese a casa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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