Resumen: Motociclista de 16 años que atropelló a un niño en Guarne se presentó ante la Policía. La víctima ya fue dada de alta y avanza conciliación entre las familias.

Se entregó a las autoridades el motociclista de 16 años que atropelló a niño en Guarne

El motociclista que atropelló a un menor de 7 años en el municipio de Guarne y huyó del lugar del accidente se presentó ante las autoridades.

Se trata de un joven de 16 años, quien acudió a la Policía acompañado de su padre.

El accidente que causó indignación en la comunidad, luego de que circularan videos en redes sociales donde se observa al motociclista arrollando al menor que intentaba cruzar la calle.

En las imágenes también se evidencia cómo el conductor abandona el lugar sin auxiliar a la víctima, lo que configuró un presunto delito de omisión de socorro.

La Alcaldía de Guarne informó que los familiares del joven motociclista ya se contactaron con la familia del niño y adelantaron un proceso de conciliación ante las autoridades. El propio mandatario local reiteró el llamado a la prudencia en las vías.

En cuanto al estado de salud del menor, las autoridades confirmaron que ya fue dado de alta del hospital y permanece en su hogar recuperándose de una fractura.

Lea también: Si no estás dispuesto a estudiar carreras de 5 años… tienes que leer esto

Cabe recordar que la placa del vehículo había sido identificada previamente a través del Centro de Monitoreo y Control de Guarne, lo que permitió agilizar la investigación.

En Colombia, cuando el conductor involucrado en un accidente es menor de edad, el caso es remitido a la jurisdicción especial penal de adolescentes, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

Además, desde los 16 años es posible tramitar licencia de conducción para vehículos de servicio particular, pero a los 18 debe ser cambiada a una licencia definitiva.

Más noticias de Antioquia