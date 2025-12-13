¡Oro ilícito en la mira! Caen cinco integrantes de organización criminal dedicada a la minería ilegal en Antioquia

Menú Últimas noticias
    La organización habría tejido una red de corrupción y alianzas criminales para mantener la extracción de oro.

    Foto: Fiscalía.
    Resumen: La Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la minería ilegal de oro en el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. La investigación estableció que coordinaban frentes de explotación, administraban recursos y mantenían la maquinaria, además de presuntos pagos para evadir operativos. Fueron imputados por delitos relacionados con la extracción ilícita de minerales y concierto para delinquir.

    La Fiscalía General de la Nación logró judicializar a cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro en las regiones del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Según las investigaciones, estas personas estarían a cargo de coordinar los frentes de explotación, administrar los recursos obtenidos y garantizar el mantenimiento y transporte de la maquinaria utilizada en la actividad ilícita.

    De acuerdo con las autoridades, el grupo también habría pagado a algunos servidores públicos para recibir alertas sobre operativos en la zona, así como a estructuras criminales con presencia en el departamento, con el fin de facilitar la explotación ilegal.

    Fotos: Fiscalía.

    Esto le podría interesar: Atentado con explosivos en vía Pacífico 3: un puente afectado cerca de Támesis

    A los capturados se les imputaron delitos relacionados con concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilegal de minerales y fraude procesal, de acuerdo con su participación individual en las actividades de la organización.

    Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles responsables y desarticular por completo esta red.


