Atentado con explosivos en vía Pacífico 3: un puente afectado cerca de Támesis

Minuto30.com .- En la madrugada de este sábado, 13 de diciembre, la infraestructura vial en el suroeste antioqueño fue objeto de un atentado. A las 3:00 a.m., personal de la Concesión Pacífico 3 reportó una grave afectación en la malla vial.

Detalles del ataque

La afectación se localizó en el kilómetro 79+650, sector Arquia, a unos 30 minutos del casco urbano de Tamesis y de La Pintada. Según los primeros reportes, el daño se presentó en la unión de uno de los puentes, presuntamente causado por la activación de un artefacto explosivo.

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos a causa de la detonación.

Retroceso para la región

Como resultado del ataque, la vía se encuentra con paso restringido, siendo controlado por personal de la concesión Pacífico 3 para garantizar la seguridad de los viajeros.

El alcalde de Tamesis, Juan Pablo Pérez, rechazó enérgicamente el acto terrorista y lamentó el impacto en la región:

“Décadas de inversión pública y esfuerzo hoy quedan a merced de la delincuencia. La destrucción de nuestra infraestructura no solo frena el desarrollo, sino que compromete el futuro del país. Rechazo total a la detonación de explosivos en sector Arquía, PR 79+650, Pacífico 3.”