Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Atentado con explosivos en vía Pacífico 3: un puente afectado cerca de Támesis

    La afectación se localizó en el kilómetro 79+650, sector Arquia, a unos 30 minutos del casco urbano de Tamesis y de La Pintada

    Publicado por: SoloDuque

    Pacífico 3 afectado por atentado terrorista. Foto: Juan Pablo Pérez, alcalde de Támesis
    Atentado con explosivos en vía Pacífico 3: un puente afectado cerca de Támesis

    Resumen: La afectación se localizó en el kilómetro 79+650, sector Arquia, a unos 30 minutos del casco urbano de Tamesis y de La Pintada

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la madrugada de este sábado, 13 de diciembre, la infraestructura vial en el suroeste antioqueño fue objeto de un atentado. A las 3:00 a.m., personal de la Concesión Pacífico 3 reportó una grave afectación en la malla vial.

    Detalles del ataque

    La afectación se localizó en el kilómetro 79+650, sector Arquia, a unos 30 minutos del casco urbano de Tamesis y de La Pintada. Según los primeros reportes, el daño se presentó en la unión de uno de los puentes, presuntamente causado por la activación de un artefacto explosivo.

    Afortunadamente, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos a causa de la detonación.

    Retroceso para la región

    Como resultado del ataque, la vía se encuentra con paso restringido, siendo controlado por personal de la concesión Pacífico 3 para garantizar la seguridad de los viajeros.

    El alcalde de Tamesis, Juan Pablo Pérez, rechazó enérgicamente el acto terrorista y lamentó el impacto en la región:

    “Décadas de inversión pública y esfuerzo hoy quedan a merced de la delincuencia. La destrucción de nuestra infraestructura no solo frena el desarrollo, sino que compromete el futuro del país. Rechazo total a la detonación de explosivos en sector Arquía, PR 79+650, Pacífico 3.”

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.