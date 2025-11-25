Oriente antioqueño fortalece su lucha contra el hambre: Banco de Alimentos beneficiará a 23 mil personas

Resumen: El Banco de Alimentos del Oriente antioqueño fue relanzado con apoyo de la Gobernación de Antioquia, Grupo BIOS, Tiendas ARA y Fundación Saciar, ampliando su capacidad de rescate a 480 toneladas anuales. El proyecto beneficiará a más de 23 mil personas y 55 instituciones, priorizando la recuperación de excedentes agrícolas y fortaleciendo la seguridad alimentaria en los 23 municipios de la región.

El Oriente antioqueño cuenta desde hoy con un Banco de Alimentos repotenciado que reforzará la seguridad alimentaria en los 23 municipios de la subregión. La iniciativa, apoyada por la Gobernación de Antioquia, Grupo BIOS y Tiendas ARA, ampliará su capacidad de rescate de alimentos a 480 toneladas anuales, priorizando la recuperación de excedentes agrícolas directamente en el campo.

La sede, relanzada con el respaldo de la Fundación Saciar, atenderá a 55 instituciones que trabajan con personas mayores, niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, beneficiando directamente a más de 23 mil personas.

Una de las estrategias clave será el programa Recuperación de Excedentes Agrícolas – REAGRO, que permitirá rescatar frutas y verduras directamente de los productores locales. Gracias a la ubicación estratégica en una zona de alta producción agrícola y a la colaboración con agricultores donantes, los alimentos llegarán a los beneficiarios en óptimas condiciones. Además, el Banco recibirá productos mediante intercambios con otros bancos de la red nacional, aumentando la variedad y calidad de la oferta.

Las nuevas cavas de refrigeración y congelación fortalecen la cadena de frío y amplían la capacidad de almacenamiento, garantizando que los productos mantengan su valor nutricional y puedan distribuirse en mejores condiciones.

Abaco coordina una red nacional de 26 Bancos de Alimentos que, en alianza con empresas, instituciones y ciudadanía, recupera y distribuye productos esenciales, promueve la nutrición infantil y fomenta el aprovechamiento responsable de excedentes.

Gracias a la colaboración con la Gobernación de Antioquia y mediante la Fundación Saciar y el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, en el último año se rescataron más de 3.226 toneladas de alimentos, beneficiando a niñas, niños, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad en varios municipios del departamento.

Con este relanzamiento, el Banco de Alimentos del Oriente se consolida como un actor fundamental en la lucha contra la inseguridad alimentaria, fortaleciendo la nutrición y el bienestar de miles de familias en la región.