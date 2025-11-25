Migración Colombia expulsará a nueve adultos de la Secta Lev Tahor, encontrados en Yarumal

Resumen: Los menores de edad se encuentran bajo la custodia del ICBF. La entidad ha reportado que los niños están en buenas condiciones de salud y, por el momento, no presentan ningún rasgo de violencia física ni sexual

Minuto30.com .- Migración Colombia confirmó en las últimas horas que los nueve adultos pertenecientes a la polémica secta Lev Tahor serán expulsados del país. Esta decisión fue tomada luego de que los adultos fueran sorprendidos en un hotel de Yarumal, Antioquia, en compañía de 17 menores de edad de nacionalidades canadiense, guatemalteca y estadounidense.

Esta es una medida discrecional que le permite al país removerlos del territorio nacional por constituir una amenaza sobre la seguridad nacional, a pesar de que la entidad considera que, por el momento, en Colombia no se les puede imputar ningún delito en flagrancia.

A pesar de la medida administrativa, la Fiscalía General de la Nación aún evalúa el material recolectado durante el operativo para determinar si abre procesos penales contra los nueve adultos, en los que se les podría imputar delitos como secuestro, trata de personas, y concierto para delinquir contra los menores.

Cinco menores con alertas internacionales

La gravedad del caso radica en que cinco de los 17 menores rescatados tienen Circular Amarilla de la Interpol vigente, lo que indica que habían sido reportados como desaparecidos. Migración Colombia explicó que estas alertas aparecieron en el sistema solo durante noviembre. Además, se encontraron ocho alertas por riesgo de víctima de trata en otros ciudadanos y menores presentes.

Migración confirmó que las alertas de Interpol y trata de personas no existían en sus sistemas al momento del ingreso de los adultos y menores al país, por lo cual se les permitió la entrada.

Al parecer, la intención de los miembros de Lev Tahor era asentarse en una finca en Yarumal, lo que, de haberse concretado, habría dificultado el accionar de las autoridades al tratarse de una propiedad privada.

Actualmente, los menores de edad se encuentran bajo la custodia del ICBF. La entidad ha reportado que los niños están en buenas condiciones de salud y, por el momento, no presentan ningún rasgo de violencia física ni sexual. El ICBF continúa con la ruta de protección para salvaguardar el bienestar de los 17 menores rescatados.

