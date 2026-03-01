¡Orgullo paisa! Wilmar Paredes se coronó campeón de la Vuelta Independencia Nacional en República Dominicana

Resumen: Wilmar Paredes se consagró campeón de la Vuelta Independencia Nacional luego de sostener el liderato en la última etapa y cerrar la competencia con el mejor tiempo en la clasificación general. El antioqueño fue clave en el dominio del Team Medellín EPM, que también se quedó con el primer lugar por equipos, consolidando un nuevo triunfo internacional para la escuadra paisa.

El antioqueño Wilmar Paredes volvió a demostrar su jerarquía en el pelotón internacional al quedarse con el título de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional, disputada en la República Dominicana. El corredor del Team Medellín EPM aseguró el primer lugar de la clasificación general tras una semana de competencia intensa y estratégica.

Paredes sostuvo el liderato en la jornada definitiva, un circuito urbano de 123 kilómetros, donde cruzó la meta en el segundo lugar, resultado suficiente para sellar el campeonato con un tiempo acumulado de 17 horas, 44 minutos y 40 segundos. Su regularidad a lo largo de las etapas marcó la diferencia frente a sus principales perseguidores.

En la clasificación general, el colombiano logró una ventaja de 46 segundos sobre Joseph Ramírez y de 1 minuto y 17 segundos sobre James Schurman, confirmando una diferencia clara en el pulso final por el título. Más allá del resultado individual, el desempeño colectivo también fue determinante: el Team Medellín se impuso en la clasificación por equipos, ratificando la solidez del proyecto deportivo antioqueño en competencias internacionales.

Con este triunfo, la escuadra paisa revalida el dominio alcanzado en la edición anterior y reafirma su protagonismo en el calendario continental. La competencia, que celebró su versión número 47, reunió a equipos de distintos países y contó con respaldo institucional y logístico de autoridades deportivas y gubernamentales del país caribeño.

Mientras Paredes celebraba en territorio dominicano, otra parte del Team Medellín competía simultáneamente en la Vuelta al Tolima, donde Diego Camargo alcanzó el tercer lugar del podio, cerrando así un fin de semana redondo para la estructura antioqueña.

El título de Wilmar Paredes no solo representa una victoria individual, sino la consolidación de un equipo que continúa posicionando el nombre de Medellín y de Colombia en lo más alto del ciclismo regional.