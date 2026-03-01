Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Caótica carrera en Tailandia: David Alonso trasladado de urgencia tras violento accidente en su debut en Moto2

Minuto30.com .- El inicio de la temporada 2026 de Moto2 en el circuito de Buriram, Tailandia, estuvo marcado por el dramatismo. El piloto colombiano David Alonso, quien fuera campeón de Moto3 2024, protagonizó un escalofriante accidente durante la tercera vuelta del Gran Premio que obligó a su retiro en camilla y generó momentos de máxima incertidumbre en el paddock.

Pese a la violencia del impacto, el primer reporte médico oficial ha traído tranquilidad: el colombiano no sufrió fracturas ni lesiones de consideración.

Cronología de un accidente aterrador

El incidente se desató en la curva 10 del circuito tailandés. David Alonso, quien había partido décimo y ya marchaba en la séptima posición, se vio involucrado en una colisión múltiple derivada de un problema mecánico en la moto de Senna Agius, que circulaba delante de él.

Alonso frenó bruscamente, perdió el control y cayó al asfalto, donde fue arrollado violentamente por Filip Salač.

El golpe lo arrastró contra la motocicleta de Agius. Alonso perdió el conocimiento momentáneamente y la bandera roja fue desplegada mientras los servicios médicos lo atendían en pista.

El colombiano fue evacuado en camilla hacia el centro médico y posteriormente a un hospital para realizarle exámenes de rigor.

Reporte médico: “Despierto y atento”

El Aspar Team confirmó que, tras recuperar el conocimiento rápidamente, Alonso pudo comunicarse con sus padres. Aunque presenta un fuerte dolor en uno de sus brazos debido al impacto, las radiografías descartaron fracturas óseas.

“El piloto evacuó la pista despierto y atento de lo sucedido. Permanecerá bajo observación médica, pero los resultados son muy positivos dada la magnitud del choque”, informaron fuentes del equipo.

Un GP de Tailandia accidentado

La carrera en Buriram fue una prueba de supervivencia. Además de Alonso, los pilotos Sergio García y Luca Lunetta también tuvieron que ser trasladados al centro médico por otras caídas.

Al final, solo 19 pilotos lograron cruzar la línea de meta, con Manuel González quedándose con la victoria en una jornada marcada por las banderas rojas.