¡Orgullo paisa! Medellín se posiciona como ciudad pionera en desarrollo urbano sostenible a nivel mundial

Resumen: Medellín fue destacada por el Foro Económico Mundial como una de las seis ciudades pioneras del mundo en desarrollo urbano sostenible, siendo la única representante de América Latina. La ciudad participa con un proyecto de sistema inteligente de tratamiento de agua potable en San Antonio de Prado, que combina tecnología y participación comunitaria para mejorar la eficiencia, la calidad del servicio y la sostenibilidad. Este reconocimiento reafirma a Medellín como un referente global en innovación urbana, inclusión y transformación territorial.

Medellín ha sido reconocida como una de las seis ciudades pioneras en sostenibilidad urbana a nivel global, y la única representante de América Latina, gracias a sus esfuerzos para impulsar la transformación social, ambiental y tecnológica en la ciudad.

El reconocimiento fue otorgado por el Foro Económico Mundial, a través del Pioneering Places Programme y la Davos Baukultur Alliance, una alianza que promueve la planificación, construcción y gestión de comunidades más inclusivas y resilientes.

El proyecto que llevó a Medellín a este reconocimiento es un sistema inteligente de tratamiento de agua potable, implementado en la vereda San José, del corregimiento San Antonio de Prado. Este sistema automatizado, desarrollado por la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, optimiza la eficiencia, la calidad del agua y la sostenibilidad, mostrando cómo la tecnología combinada con la participación comunitaria puede mejorar la vida de las familias rurales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la distinción y destacó que la ciudad demuestra que la transformación urbana real es posible. “Al unirnos al Pioneering Places Programme, queremos mostrar cómo una ciudad puede liderar con innovación, sostenibilidad y mejores oportunidades para nuestra gente. Nos enorgullece representar a América Latina con un proyecto que fortalece algo tan esencial como el acceso al agua”, afirmó.

Este reconocimiento fue gestionado por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín, alojado en Ruta N, consolidando los esfuerzos de la ciudad en áreas culturales, sociales, económicas, ambientales y técnicas, alineadas con el crecimiento poblacional y la expansión urbanística.

Medellín comparte este honor con Kuala Lumpur (Malasia), Montreal (Canadá), Nairobi (Kenia), San Francisco (Estados Unidos) y Utrecht (Países Bajos), ciudades que también destacan por impulsar proyectos innovadores que mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

Durante los próximos 12 meses, estas ciudades trabajarán de manera conjunta para traducir principios globales en acciones locales, fortaleciendo la sostenibilidad, la inclusión y la cultura urbana.