¡Orgullo nacional! El grupo ‘Colombia Canta y Encanta’ llevará nuestra música andina a EE. UU. y Brasil

‘Colombia Canta y Encanta’ llevará la música andina a Disney y Río de Janeiro en 2026

El grupo infantil y juvenil continúa su proyección internacional con nuevas presentaciones en escenarios emblemáticos

La música tradicional colombiana volverá a cruzar fronteras este 2026 de la mano de Colombia Canta y Encanta, una agrupación que ha logrado posicionar el talento infantil y juvenil en escenarios internacionales.

Este año, su agenda incluye presentaciones en Estados Unidos y Brasil, consolidando un proceso artístico que combina formación cultural, disciplina y proyección global.

El próximo 18 de abril, el grupo viajará nuevamente a Estados Unidos para presentarse en Disney, en lo que será su octava participación en este tipo de escenarios. A esta experiencia se suma una presentación programada para julio en Río de Janeiro, ampliando así su presencia en América Latina.

La delegación estará integrada por 30 niños y jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 20 años. Su repertorio incluirá ritmos tradicionales como el bambuco y el torbellino, llevados a espacios donde la música andina colombiana no suele tener visibilidad.

Un proyecto cultural con impacto formativo

Más allá de las presentaciones internacionales, la gira responde a un proceso formativo que busca fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con sus raíces culturales. A través de la música y la danza, el proyecto promueve valores como la disciplina, la sensibilidad artística y el sentido de pertenencia.

Actualmente, más de 150 niños, niñas y jóvenes hacen parte de procesos de formación permanente dentro de la organización, mientras que otros 450 participan en encuentros realizados en zonas rurales.

Además, la iniciativa mantiene articulación con 10 escuelas y organizaciones culturales, lo que permite intercambiar contenidos, repertorios y estrategias pedagógicas.

El alcance del proyecto también se extiende a través de alianzas institucionales. Gracias a un convenio con Inspiración Comfama, cerca de 2.200 estudiantes han accedido a experiencias formativas en sus colegios.

A esto se suma el impacto en 650 familias que participan en la agenda cultural desarrollada en la sede de la organización.

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Silvia Zapata: liderazgo y vocación artística

Detrás de este proceso está la maestra Silvia Zapata, fundadora y directora de Colombia Canta y Encanta, quien ha dedicado su vida a la música. Su trayectoria refleja una apuesta constante por la formación artística como herramienta de transformación social.

Lo que inició como un pequeño grupo de 12 niños en una casa alquilada, hoy es una organización con reconocimiento nacional e internacional. Entre sus logros se destacan 38 premios en festivales nacionales, ocho certificaciones de participación internacional y giras en países como México, España, Austria, Italia y Eslovenia.

En el ámbito personal, Zapata también ha sido reconocida con el Gran Premio Mono Núñez, obtenido junto a su dueto Silvia y Guillermo, uno de los galardones más importantes de la música andina en Colombia.

La música como puente entre culturas y familias

Uno de los pilares del proyecto es su enfoque metodológico, centrado en la emotividad y la participación familiar. En este proceso, los padres no solo acompañan, sino que se integran activamente en la formación de sus hijos, fortaleciendo los lazos familiares a través del arte.

La experiencia de la maestra, enriquecida por su paso por espacios como La Voz Senior, ha permitido actualizar y fortalecer sus estrategias pedagógicas, manteniendo un enfoque inclusivo.

La organización abre convocatorias en los primeros meses del año y ofrece becas y subsidios para garantizar el acceso de niños y jóvenes interesados en la música.

Con esta nueva gira internacional, Colombia Canta y Encanta no solo busca mostrar el talento colombiano en el exterior, sino también conectar con comunidades migrantes que encuentran en estas expresiones un vínculo con su identidad cultural.

Para su directora, la música trasciende el escenario: se convierte en una herramienta de formación ciudadana y en un medio para proyectar una imagen de Colombia asociada al talento, la sensibilidad y la riqueza cultural.