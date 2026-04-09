Resumen: La FAC confirma que el avión Hércules accidentado en Putumayo no tenía seguro vigente por déficit presupuestal. El Estado asumirá los costos del siniestro.

¡Qué descuido! El avión Hércules que se accidentó en Putumayo volaba sin seguro y el Estado tendrá que pagar

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó que la aeronave tipo Hércules C-130, que se accidentó el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, no contaba con una póliza de aseguramiento vigente al momento del siniestro.

Esta revelación obliga al Estado colombiano a asumir la totalidad de los costos derivados de la tragedia, la cual dejó un saldo de 69 víctimas fatales y 57 heridos.

Según el pronunciamiento oficial de la institución, la falta de cobertura se debe a un crítico déficit presupuestal que enfrenta el sector defensa en 2026, el cual asciende a los $244.000 millones.

Esta limitación económica ha provocado que, actualmente, solo el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública cuenten con un esquema de aseguramiento, priorizando exclusivamente los equipos considerados estratégicos para la operación nacional.

La FAC explicó que, aunque el personal militar activo sí cuenta con seguros de vida obligatorios, la protección de los bienes materiales como el Hércules 1016 dependía de una contratación centralizada por el Ministerio de Defensa que no alcanzó a cubrir toda la flota.

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En medio de un debate de control político en el Senado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva, defendieron la operatividad de la aeronave siniestrada.

Silva enfatizó que el avión estaba al día con sus mantenimientos y que aún tenía una vida útil proyectada de 45 años, descartando que el accidente fuera producto de obsolescencia.

La FAC reiteró que se han realizado múltiples requerimientos presupuestales para ampliar el aseguramiento de las aeronaves, pero hasta la fecha, gran parte de la flota aérea continúa operando bajo su propio riesgo financiero ante la falta de presupuesto para las pólizas.

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