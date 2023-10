Organizaciones reclaman a la gobernadora de Nueva York que extienda el derecho a vivienda

in

Nueva York, 11 oct (EFE).- Cerca de una treintena de organizaciones de diversos sectores envió hoy una carta a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidiendo que extienda el derecho al albergue a todo el estado, en un momento en que miles de inmigrantes han llegado a la ciudad, que se enfrenta a una crisis de vivienda.

"Desde 1981, el derecho a la vivienda ha significado que cientos de miles de personas sin hogar hayan tenido una alternativa a dormir en las calles", señala la carta en la que alegan que debido a esta regla la ciudad no tiene los campamentos de tiendas de campaña que se pueden ver en otras ciudades de EE.UU.

Hoy se conoció que los abogados del estado sometieron un documento al Tribunal Supremo estatal en apoyo a la petición que hizo el alcalde de la ciudad, Eric Adams, para que le permita excluir a los inmigrantes del derecho al albergue.

Más de 100.000 inmigrantes han llegado en los últimos 17 meses a los que se da albergue, comidas y otra ayuda, lo que ha creado una crisis humanitaria y fiscal, según Adams.

De acuerdo con el diario New York Post, Hochul sometió hoy un documento ante la Corte Suprema de la ciudad en respaldo a Adams.

"A pesar de los recursos sin precedentes desplegados por la ciudad y el estado para ayudar a los recién llegados, la situación actual no es sostenible", señala el documento, recogido por el Post.

Las organizaciones explicaron a Hochul que se oponen "a sus esfuerzos y los del alcalde Adams para socavar el derecho legal a la vivienda", tanto para los recién llegados como para los neoyorquinos, aunque reconocieron sus gestiones para que se lograra el permiso de trabajo para miles de venezolanos recién llegados.

"Además, le instamos a que deje de difundir la narrativa falsa de que personas de otras naciones simplemente dejarían de venir a la ciudad si no existiera el derecho a la vivienda", indicaron.

Aseguraron a la gobernadora que la gente viene a Nueva York porque tiene una reputación "bien ganada como una ciudad acogedora y tolerante, de valores humanos, de oportunidades y de culturas diversas. Eso no cambiará, ni creemos que deba cambiar" y dijeron que eliminar el derecho a la vivienda tendría un impacto "devastador".

La iniciativa de la carta estuvo acompañada por una manifestación frente a la oficina de Hochul en la ciudad para reclamar el derecho a vivienda para todos.

"Hochul y el alcalde están utilizando a los inmigrantes como excusa para poner fin al derecho a la vivienda, algo que han querido hacer durante mucho tiempo", indicó el defensor del pueblo, Jumaane Williams en la protesta.

La organización Make The Road New York aseguró por su parte que la gobernadora "no ha hecho nada para sacar a los inmigrantes y a las personas marginadas de los refugios de Nueva York".

"Nueva York no tiene una crisis de inmigrantes: ¡tenemos una crisis de vivienda!", indicó el activista Milton Pérez, que vivió en refugios de la ciudad durante cinco años.

Por: EFE