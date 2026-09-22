Resumen: La propuesta de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín no plantea una prohibición general de las rentas cortas, sino su reglamentación territorial en sectores específicos —como áreas de alta y media mixtura— para lograr un equilibrio entre los beneficios económicos del turismo y la protección de la tranquilidad, convivencia y vocación residencial de las familias en sus barrios.

Ordenar no es prohibir… Medellín no le cierra la puerta a las rentas cortas, solo delimitará las zonas de operación

En medio del creciente debate sobre el impacto del turismo en la capital antioqueña, la propuesta de revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aclaró que no contempla una prohibición generalizada de las rentas cortas. En su lugar, el proyecto establece un marco regulatorio para definir las áreas del municipio donde se podrá ejercer esta actividad.

Según explicó el Departamento Administrativo de Planeación, la estrategia plantea permitir la vivienda turística en sectores específicos catalogados como de alta mixtura, en determinados sectores de media mixtura, así como en áreas con tratamiento especial y en zonas asociadas al Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).

La aclaración surge como respuesta a la tensión entre dos sectores: por un lado, propietarios e inversionistas que ven en las plataformas de alojamiento una oportunidad de ingresos; por el otro, familias y residentes permanentes que han manifestado su preocupación por la pérdida de la vocación residencial de sus edificios y barrios.

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El trasfondo del proyecto aborda las alteraciones en la convivencia que sufren algunas copropiedades debido a la alta rotación de huéspedes, afectando dinámicas de seguridad, niveles de ruido y uso de zonas comunes. Frente a esto, la propuesta apela a la función social de la propiedad y al cumplimiento de los reglamentos de propiedad horizontal.

Desde la administración se reconoce que las rentas cortas generan un impacto positivo en la economía local, impulsando sectores como el comercio, la gastronomía y el transporte. Sin embargo, la postura institucional enfatiza que el ordenamiento territorial debe evitar que el auge turístico termine desplazando a los habitantes habituales de sus propios entornos.

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Con la premisa de que «ordenar no significa prohibir», el municipio busca establecer reglas claras para que la inversión privada y la oferta turística coexistan de manera equilibrada con el derecho de los ciudadanos a un hábitat tranquilo y predominantemente residencial.

Ordenar no es prohibir… Medellín no le cierra la puerta a las rentas cortas, solo delimitará las zonas de operación