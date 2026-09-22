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    ¡Mano dura! Presidente manda a militarizar Santa Marta tras amenaza de paro armado

    Tras la amenaza de paro armado, el presidente tomó una decisión inmediata sobre Santa Marta y anunció que viajará a la ciudad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Mano dura! Presidente manda a militarizar Santa Marta tras amenaza de paro armado
    Foto de Presidencia.
    ¡Mano dura! Presidente manda a militarizar Santa Marta tras amenaza de paro armado

    Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Santa Marta ante la amenaza de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Ya hay capturados.

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    El presidente Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Santa Marta tras la amenaza de paro armado lanzada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). A través de su cuenta en X, el mandatario anunció el refuerzo inmediato de la presencia militar y policial en la capital del Magdalena.

    La decisión llega luego de que el grupo ilegal anunciara, mediante panfletos y videos, un paro armado de 48 horas en el departamento, como retaliación por la muerte de alias ‘Cholo’, segundo cabecilla de la organización, dado de baja en un operativo de la Fuerza Pública junto a otros seis integrantes.

    Según reportes, en Santa Marta se registraron hombres armados intimidando a comerciantes para que cerraran sus negocios, amenazas a transportadores y disparos en zonas comerciales.

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    En su mensaje, De La Espriella confirmó la captura de tres presuntos integrantes de la estructura en Santa Marta y dos más en Riohacha.

    Además, indicó que la orden a la Fuerza Pública es blindar la región y recuperar el control territorial, dentro del marco de la Constitución y la ley.

    El jefe de Estado también anunció que viajará a la ciudad para liderar personalmente las acciones del Gobierno. «Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco», indicó.

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