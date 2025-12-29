Resumen: La Gobernación de Antioquia recordó que la Ordenanza 16 regula las corralejas y advirtió que los eventos pueden ser suspendidos si incumplen las medidas de seguridad y protección animal.

‘Fiesta con reglas o se acaban’: El ultimátum de las autoridades por las corralejas en Caucasia

Con el arranque de las corralejas en el Bajo Cauca antioqueño, la Gobernación de Antioquia volvió a encender las alarmas sobre el cumplimiento estricto de la normativa que regula este tipo de espectáculos.

Las autoridades recordaron que la Ordenanza 16, expedida este presente año, no es una recomendación, sino una obligación legal que deben acatar organizadores, alcaldías y asistentes.

La advertencia se dio tras el inicio de las corralejas en Caucasia, donde ya se reportaron varios incidentes durante los primeros días de la programación. Según información oficial, antes del comienzo formal del evento se registraron cerca de 17 personas lesionadas en medio de riñas y altercados, lo que obligó a reforzar los controles de seguridad y salud pública en el municipio.

La Gobernación se reiteró que la ordenanza establece el bienestar animal como un deber constitucional y fija condiciones mínimas para que estos espectáculos puedan realizarse. Entre ellas está la prohibición del ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, así como la restricción total para menores de 15 años, con el fin de reducir riesgos.

La normativa también exige la presencia permanente de personal médico y veterinario, ambulancias, seguros obligatorios de accidentes y responsabilidad civil, además del uso de protecciones especiales tanto para los toros como para los equinos. Cualquier elemento que pueda causar heridas graves o la muerte de los animales está completamente prohibido y debe ser sustituido por implementos que no generen daño.

Otro de los requisitos clave es la implementación de un Plan de Emergencia y Contingencia avalado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que contemple escenarios como incendios, colapsos estructurales, estampidas o intoxicaciones.

Asimismo, es obligatoria la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) durante todo el evento, con participación de autoridades locales, organismos de socorro, fuerza pública y el Dagran.

Las alcaldías tienen la facultad de suspender de manera inmediata y definitiva cualquier corraleja que incumpla estas disposiciones. Tras finalizar cada jornada, los organizadores deberán entregar informes detallados sobre el desarrollo del evento, número de animales afectados y posibles denuncias por maltrato.

Desde la Secretaría de Salud de Caucasia aseguraron que se fortalecieron los operativos para evitar nuevas riñas y llamaron a la ciudadanía a vivir estas festividades con responsabilidad, moderando el consumo de alcohol y atendiendo las recomendaciones de seguridad.

