    Felino margay rescatado en Bello volvió a la libertad tras 18 meses de rehabilitación

    Una margay hembra fue liberada en el suroeste de Antioquia tras un proceso de rehabilitación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Área Metropolitana.
    Tras casi 18 meses de rehabilitación, un felino margay hembra volvió a pisar territorio silvestre luego de una historia marcada por el cautiverio ilegal y el maltrato.

    El felino, conocido también como tigrilla arborícola (Leopardus wiedii), fue liberado recientemente en una zona boscosa del suroeste de Antioquia.

    El caso salió a la luz a comienzos de 2024, cuando el animal cayó desde un segundo nivel de una vivienda en el norte del Valle de Aburrá, donde era mantenido en cautiverio. Vecinos del sector alertaron a las autoridades al notar que se trataba de un animal silvestre, lo que permitió su rescate oportuno.

    La margay presentaba un delicado cuadro de salud: debilidad ósea y desnutrición, producto de una dieta inadecuada y del encierro prolongado.

    Al ingresar al Centro de Atención y Rehabilitación de Fauna del Área Metropolitana, los profesionales se encontraron con un reto mayor. El felino no reconocía presas, buscaba el contacto humano y carecía de comportamientos básicos para sobrevivir en libertad. “Había perdido el miedo a las personas, algo muy peligroso para un animal silvestre”, señalaron expertos vinculados al proceso.

    Durante más de un año y medio, biólogos, veterinarios y zootecnistas trabajaron en su recuperación física y conductual. Se implementó una alimentación especializada, se redujo al mínimo la interacción humana y se diseñaron ejercicios para estimular la caza, el acecho y la escalada en árboles. Cada avance era evaluado con cautela, pues cualquier error podía condenarla a no regresar jamás al bosque.

    Tras comprobar que el felino ya podía defenderse y alimentarse por sí mismo, las autoridades ambientales coordinaron su liberación en una reserva natural del suroeste antioqueño, un ecosistema de bosque húmedo alejado de centros urbanos y rutas de tráfico ilegal.

    Desde Corantioquia y el Área Metropolitana aprovecharon el caso para reiterar un llamado urgente: tener fauna silvestre en casa no es protección ni cariño, sino un delito ambiental que deja secuelas profundas en los animales y afecta el equilibrio de los ecosistemas.

