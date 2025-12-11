Resumen: Orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández por presunta participación en el homicidio de Jaime Esteban Moreno en Bogotá. Fiscalía la señala como determinadora del crimen.

Orden de captura contra ‘la mujer de disfraz azul’: habría instigado el crimen del estudiante Jaime Esteban

El juez 69 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá emitió una orden de captura contra Kleidymar, señalada por la Fiscalía como la presunta “determinadora” del homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2025 en la localidad de Barrios Unidos.

La mujer, reconocida públicamente como “la mujer de disfraz azul”, había quedado en libertad el día de los hechos por falta de pruebas, pero nuevas evidencias revirtieron su situación jurídica.

Kleidymar fue inicialmente capturada junto con otros dos implicados el mismo 31 de octubre, pero tanto ella como Bertha fueron dejadas en libertad en pocas horas. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que la joven venezolana sí habría tenido un papel determinante en el ataque que terminó con la vida del estudiante de 22 años, quien cursaba séptimo semestre en la Universidad de los Andes.

Lo que se sabe hasta ahora es que Moreno asistió la noche anterior a una fiesta de Halloween en el bar Before Club, cerca de la avenida Caracas. En la madrugada salió acompañado de un amigo, mientras que detrás de él avanzaba un grupo dispuesto a agredirlo. En ese grupo estaban Kleidymar, Juan Carlos y Ricardo Rafael.

Las cámaras de seguridad registraron la brutal agresión: Juan Carlos y Ricardo Rafael propinaron una violenta patada en la cabeza del estudiante, golpe que resultó determinante para su muerte.

Jaime Esteban Moreno fue llevado primero al Hospital Chapinero y luego remitido al Simón Bolívar, donde falleció por un paro cardiorrespiratorio causado por politraumatismos en cara, cráneo y tórax.

Mientras los sujetos ya fueron enviados a prisión, la Fiscalía sostiene que Kleidymar habría instigado el ataque. En su contra reposan testimonios de testigos que aseguran que ella incitó a los agresores a golpear al joven.

Además, el ente acusador cuenta con las historias clínicas de los hospitales que atendieron al estudiante y con el resultado de la necropsia de Medicina Legal, que confirmó que la muerte fue violenta y producto de homicidio.

La Fiscalía busca ahora que la orden de captura permita vincular formalmente a Kleidymar al proceso por homicidio agravado, con base en los nuevos elementos materiales probatorios.

