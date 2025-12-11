Resumen: Juez condenó a más de 10 años de prisión a un exuniformado por acto sexual violento dentro de la Estación Hospital del Metro de Medellín. La defensa apeló la decisión.

Condenan a exuniformado por agresión sexual dentro de estación del Metro de Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 10 años y 8 meses de prisión a un exintegrante de la Policía Nacional que fue condenado por el delito de acto sexual violento, tras evaluar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación.

El sentenciado es Kevis, de 28 años, quien para la fecha de los hechos prestaba servicio en el Metro de Medellín.

La investigación estableció que el caso ocurrió el 10 de septiembre de 2022, dentro de la Estación Hospital, una de las paradas con mayor flujo de usuarios del sistema. Ese día, el hoy condenado le ordenó a una auxiliar bachiller de 19 años que se dirigiera al cuarto de seguridad, espacio destinado al descanso de los uniformados.

Una vez la joven ingresó al lugar, el patrullero cerró la puerta con llave y, según comprobó la Fiscalía, la besó a la fuerza y realizó tocamientos de carácter sexual sin ningún tipo de consentimiento.

La víctima denunció el hecho, lo que permitió iniciar un proceso disciplinario y penal que culminó con la sentencia condenatoria.

La pena fue impuesta en primera instancia, pero la defensa del exuniformado decidió apelar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, buscando que se revise la decisión judicial.

La Fiscalía destacó que este caso evidencia la importancia de las denuncias oportunas y de la vigilancia permanente dentro de instituciones donde existe relación de jerarquía. También recordó que los agresores que se aprovechan de su rol o autoridad enfrentan agravantes en los procesos penales.

