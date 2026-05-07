Autoridades endurecen operativos contra transporte informal en Bello

Resumen: Bello refuerza operativos contra el transporte informal y ya completa decenas de controles en diferentes sectores del municipio.

La Alcaldía de Bello intensificó los operativos contra el transporte informal en diferentes sectores del municipio, en medio de las estrategias implementadas para fortalecer la legalidad y mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios del servicio público.

Según informó la Secretaría de Movilidad, durante lo corrido de 2026 ya se han realizado decenas de intervenciones enfocadas en detectar vehículos y conductores que estarían prestando servicio sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Los controles se concentran en problemáticas relacionadas con el transporte informal, entre ellas el uso de carros particulares y motocicletas para movilizar pasajeros mediante plataformas, taxis realizando servicios colectivos no autorizados y vehículos privados operando como transporte escolar.

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Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas representa riesgos para los usuarios debido a la falta de garantías en aspectos como seguros, permisos, revisión técnico-mecánica y condiciones de idoneidad de los conductores.

De acuerdo con el balance entregado por la alcaldía, en lo que va del año se han efectuado 58 operativos y se han impuesto más de un centenar de comparendos, además de la inmovilización de vehículos vinculados presuntamente a actividades de transporte informal.

Entre los automotores sancionados aparecen taxis, motocicletas, carros particulares y algunos vehículos utilizados para movilización escolar sin autorización.

La Secretaría de Movilidad indicó que actualmente cuenta con un grupo especializado de agentes dedicados exclusivamente a este tipo de controles en puntos considerados críticos del municipio.

Las intervenciones se han desarrollado en zonas de alta circulación como Niquía, Bellavista, París, Barrio Nuevo y sectores cercanos a estaciones del sistema de transporte masivo, donde históricamente se han detectado este tipo de prácticas.

Desde la alcaldía reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar únicamente servicios habilitados y verificar que los vehículos cuenten con la documentación y pólizas exigidas para proteger a los pasajeros en caso de accidentes o emergencias.

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