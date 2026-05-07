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Resumen: EPM presentó su balance de 2025 con una transferencia récord de 2.65 billones a Medellín, Hidroituango al 94% de avance y una reducción del 67% en emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son los resultados clave de la empresa pública.

EPM cerró 2025 con récords: transfirió más de $2.6 billones a Medellín e Hidroituango superó el 94% de avance

EPM presentó este jueves 7 de mayo su rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025, un balance que mostró resultados positivos en cobertura, sostenibilidad financiera y avance de sus grandes proyectos de infraestructura.

La empresa pública, que presta servicios a cerca de $9.5 millones de usuarios, entregó un informe que da cuenta de su desempeño en agua, energía, gas natural y medio ambiente, entre otros frentes.

Uno de los datos que más sobresale es la transferencia de EPM al Distrito de Medellín: $2.65 billones de pesos, una cifra que representa un incremento del 28% frente a lo girado en 2024.

Desde 2011, los aportes acumulados de la empresa a la ciudad suman aproximadamente $20.95 billones de pesos, recursos que han financiado inversión social y obra pública en la capital antioqueña.

Hidroituango continúa su marcha

Al cierre del año pasado, el proyecto hidroeléctrico registró un avance general del 94.61%. Sus primeras cuatro unidades ya están en operación al 100%, mientras que las unidades 5 a 8, correspondientes a la segunda etapa, muestran avances constructivos que oscilan entre el 31% y el 44%.

Para sostener ese proceso, la empresa destinó cerca de $378.000 millones de pesos a iniciativas del Plan de Acción Específico para la Recuperación del proyecto, que también implicó la restauración de más de 410 hectáreas y la siembra de más de 18.000 árboles en la zona de influencia.

En cuanto a la calidad del agua, la continuidad del servicio de acueducto alcanzó el 99.56%, posicionándose entre las más altas del país.

Más de 1.48 millones de hogares del Valle de Aburrá reciben agua potable con estándares que, según la empresa, garantizan el suministro por los próximos 50 años gracias a la modernización de sus plantas de tratamiento. Asimismo, el tratamiento de aguas residuales llegó al 92.8%, superando el promedio nacional.

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En el frente ambiental, EPM logró reducir en un 67% sus emisiones de gases de efecto invernadero frente al año anterior, pasando de 443.053 a 144.609 toneladas de CO2 equivalente.

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La empresa también incorporó más de 2.600 nuevas hectáreas para protección hídrica y reforestó cerca de 1.700 hectáreas de bosques.

Financieramente, la empresa reportó ingresos por $19.6 billones de pesos, un EBITDA de $7.5 billones y una utilidad neta de $4.9 billones, en un año que, según el gerente general John Maya Salazar, estuvo marcado por presiones inflacionarias y ajustes regulatorios.

«Cuidar y fortalecer a EPM es cuidar a Medellín», afirmó el directivo durante el evento.

El Grupo EPM, que opera en seis países con 48 empresas y más de 17.000 colaboradores, lidera la producción y comercialización de energía en Colombia, con participaciones del 22.4% y 29.5% respectivamente en el sistema eléctrico nacional.

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