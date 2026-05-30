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Resumen: La Alcaldía de Medellín realizó 195 controles de tránsito en zonas rosa durante 2026. Las autoridades reportan 2.540 comparendos y 492 inmovilizaciones.

Ponen la lupa en las zonas rosas: más de dos mil comparendos de tránsito en Medellín

La Alcaldía de Medellín continúa reforzando los controles de tránsito en las principales zonas de entretenimiento de la ciudad, con el objetivo de prevenir conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y garantizar una movilidad más segura para residentes y visitantes.

Según informó la Secretaría de Movilidad, durante lo corrido de 2026 se han realizado 195 operativos en sectores de alta afluencia como La 70, Provenza, Las Palmas, el parque Lleras, Astorga y Manila.

Estos puntos registran una importante concentración de vehículos, motocicletas, peatones y usuarios de transporte público, especialmente durante las noches y los fines de semana.

Como resultado de los controles de tránsito, las autoridades han impuesto 2.540 comparendos y efectuado 492 inmovilizaciones de vehículos por diferentes infracciones a las normas de movilidad.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que las acciones buscan evitar comportamientos peligrosos en las vías, entre ellos la realización de piques ilegales, carreras clandestinas, maniobras riesgosas, exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

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Asimismo, los operativos permiten verificar que los conductores porten la documentación obligatoria y que los motociclistas utilicen los elementos de protección exigidos por la normatividad vigente.

La alcaldía señaló que estos controles de tránsito hacen parte de una estrategia integral para reducir la accidentalidad y promover una cultura de respeto por las normas viales en los sectores con mayor actividad nocturna.

Además de los procedimientos operativos, la Alcaldía indicó que continuará desarrollando actividades pedagógicas dirigidas a conductores y ciudadanos, con el propósito de fortalecer la prevención y la seguridad vial.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para disfrutar de manera responsable los espacios de entretenimiento y contribuir al cuidado de la vida de todos los actores que comparten las vías de Medellín.

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