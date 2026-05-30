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Resumen: Un incendio forestal en la vereda San Mateo, en Puerres (Nariño), ha afectado más de 40 hectáreas y amenaza viviendas y cultivos de la zona.

Emergencia en Nariño: incendio fuera de control ya arrasó más de 40 hectáreas

Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en alerta al municipio de Puerres, en Nariño, donde las llamas completan varios días de propagación y ya han afectado extensas áreas de vegetación de páramo y bosque nativo.

La emergencia se concentra en la vereda San Mateo y, según reportes de las autoridades, el incendio forestal inició hace aproximadamente cuatro días.

Desde entonces, el fuego se ha extendido rápidamente debido a las condiciones del terreno y las dificultades de acceso para los organismos de socorro.

Habitantes de la zona han intentado contener el avance de las llamas en algunos sectores, pero los esfuerzos no han sido suficientes para controlar la emergencia.

La situación preocupa especialmente porque el fuego amenaza cultivos y viviendas de familias que residen en esta zona rural del departamento.

La alcaldesa de Puerres, Graciela Lucero, solicitó apoyo al Gobierno departamental y nacional para reforzar las labores de atención.

La mandataria indicó que se requiere ayuda aérea debido a la complejidad geográfica del área afectada y a la magnitud del incendio forestal.

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Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, informó que el evento ya genera impactos en más de 40 hectáreas y ha afectado varios cultivos. Ante este panorama, confirmó que se activaron gestiones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección Administrativa Departamental de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro.

Las autoridades también señalaron que se adelantan trabajos con carrotanques y personal especializado para intentar contener el avance del fuego y proteger a las comunidades cercanas.

Como parte de la respuesta institucional, para este sábado fue programada la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinarán las acciones de mitigación, atención de la emergencia y acompañamiento a las familias afectadas por el incendio forestal.

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