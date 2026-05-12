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    Policía desmantela foco de minería ilegal en Fredonia: más de 20 capturados

    Capturaron a 23 personas por minería ilegal en Fredonia e incautaron 40 reses en San Pedro de los Milagros.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Policía desmantela foco de minería ilegal en Fredonia: más de 20 capturados
    Foto de Policía Nacional.
    Policía desmantela foco de minería ilegal en Fredonia: más de 20 capturados

    Resumen: La Policía capturó a 23 personas por minería ilegal en Fredonia e incautó 40 reses en San Pedro de los Milagros durante operativos contra el abigeato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Seccional de Carabineros de la Policía Nacional ejecutó un potente golpe a la criminalidad en las subregiones del Suroeste y el Norte de Antioquia. Los operativos, diseñados para frenar en seco la explotación ilícita de minerales y el hurto de ganado, se concentraron en los municipios de Fredonia y San Pedro de los Milagros.

    El resultado de estas intervenciones arroja una cifra contundente: más de una veintena de personas capturadas y la recuperación de decenas de semovientes que no contaban con la documentación legal para su comercialización.

    El episodio más fuerte se registró en Fredonia, donde las autoridades desmantelaron un complejo foco de minería ilegal que operaba en cuatro unidades de explotación de yacimientos. Allí, los uniformados capturaron en flagrancia a 23 personas que se dedicaban a la extracción no autorizada de oro y otros materiales, afectando gravemente los ecosistemas locales.

    Lea también: Leonel Antonio Restrepo desapareció en Medellín

    Durante el golpe a la criminalidad, la Policía destruyó tres taladros industriales y decomisó otros dos, además de incautar plantas eléctricas y motores.

    Estas herramientas eran el motor de una operación clandestina que, según las investigaciones, financiaba grupos delictivos de la zona que lucran con el daño ambiental.

    Simultáneamente, en el municipio de San Pedro de los Milagros, los Carabineros le pusieron la lupa al fenómeno del abigeato. En una serie de controles viales y visitas a predios, lograron la incautación de 40 bovinos que eran transportados o mantenidos de forma irregular. Al no poder demostrar la propiedad legal ni cumplir con las guías sanitarias de movilización, los animales quedaron bajo custodia judicial.

    Con estas acciones, la Policía Nacional busca enviar un mensaje de respaldo a los pequeños y grandes productores, asegurando que se fortalecerán las capacidades operativas para proteger la biodiversidad y garantizar la buena tenencia del ganado.

    Policía desmantela foco de minería ilegal en Fredonia: más de 20 capturados

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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