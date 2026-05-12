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    Leonel Antonio Restrepo desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 9 de mayo en el barrio Santa Lucía

    Publicado por: Juan Manuel

    LEONEL ANTONIO RESTREPO MARIN
    Leonel Antonio Restrepo desapareció en Medellín

    Resumen: Leonel Antonio Restrepo Marin es un hombre colombiano de 40 años, identificado con género masculino. Al momento de su desaparición vestía una sudadera gris, camiseta azul oscura y tenis negros. Como señales particulares, presenta una cicatriz en la barbilla y otra en la espalda, características que pueden facilitar su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Leonel Antonio Restrepo Marin es un hombre colombiano de 40 años, identificado con género masculino. Al momento de su desaparición vestía una sudadera gris, camiseta azul oscura y tenis negros. Como señales particulares, presenta una cicatriz en la barbilla y otra en la espalda, características que pueden facilitar su identificación.

    La desaparición fue reportada el 9 de mayo de 2026 en el barrio Santa Lucía, en Medellín. Desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su paradero, por lo que familiares y autoridades mantienen activa su búsqueda con el fin de obtener pistas que permitan localizarlo.

    Se solicita a la comunidad prestar atención a cualquier información que pueda contribuir a encontrar a Leonel Antonio Restrepo Marin. Cualquier dato relevante puede ser clave para apoyar las labores de búsqueda y ayudar a esclarecer las circunstancias de su desaparición.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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