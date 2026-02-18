Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín, Envigado y Rionegro han realizado 22 operativos contra piques ilegales en 2026. Van 89 motos inmovilizadas y rastrean redes sociales de influencers.

¡Se les acabó la guachafita! Medellín y municipios vecinos blindan Las Palmas contra los piques ilegales

En una estrategia conjunta sin precedentes, la Alcaldía de Medellín, en articulación con las administraciones de Envigado y Rionegro, ha intensificado los operativos de control para erradicar los piques ilegales.

Durante lo corrido de 2026, las autoridades han ejecutado 22 acciones relámpago, especialmente en el corredor de Las Palmas, dejando como saldo la inmovilización de 89 motocicletas y la imposición de 298 comparendos a conductores que ponen en riesgo la seguridad vial.

Las intervenciones no solo se limitan a la presencia física de los agentes de tránsito y la Policía en puntos críticos.

Según informó la Secretaría de Movilidad, se ha iniciado un rastreo detallado de cuentas en redes sociales y perfiles de generadores de contenido que utilizan sus plataformas para convocar e incitar los piques ilegales.

Esta labor de inteligencia busca identificar a los promotores de estas rodadas para poner su información bajo control de las autoridades competentes, aplicando la normativa vigente contra quienes fomentan el desorden y el peligro en las vías públicas.

“El objetivo es proteger la vida de peatones, ciclistas y de los mismos conductores”, señalaron las autoridades al explicar que estas maniobras no son un deporte, sino una conducta de alto riesgo.

Los operativos de control continuarán de manera aleatoria y focalizada, incluyendo la verificación técnica de los vehículos y la vigencia de los documentos legales.

Con esta alianza metropolitana y regional, se busca devolverle la tranquilidad a los residentes de sectores afectados por el ruido y la accidentalidad que generan estas actividades clandestinas.

