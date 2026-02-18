Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

‘Blindaje’ satánico y crimen: Desmantelan oficina de sicariato que practicaba brujería en Medellín

Las autoridades de Medellín lograron desmantelar una peligrosa organización criminal que combinaba el sicariato transnacional con oscuros rituales de santería.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que, tras un allanamiento coordinado, capturaron a nueve personas que operaban en una vivienda utilizada como centro de mando para coordinar homicidios selectivos y cobros de cuentas del narcotráfico.

Lo más impactante del hallazgo fue un altar dedicado a la “Santa Muerte”, con el cual los delincuentes pretendían obtener un supuesto “blindaje” espiritual contra la ley.

Dentro del inmueble, las autoridades incautaron un arsenal de guerra que incluía una subametralladora tipo Uzi, una pistola y seis revólveres, además de un complejo sistema de comunicaciones compuesto por 29 teléfonos celulares y varias computadoras.

Según las investigaciones preliminares, esta estructura no solo operaba a nivel local, sino que se dedicaba a la “exportación de servicios criminales”, coordinando asesinatos en otras ciudades del mundo y ejecutando ataques contra ciudadanos de nacionalidades mexicana, albanesa y canadiense en el área metropolitana.

“Es una estructura que mezclaba el crimen organizado con la brujería. Tenían altares con los que buscaban evitar la acción de la justicia”, explicó el mandatario.

La red estaría vinculada a las recientes muertes de extranjeros en Medellín, relacionadas con disputas de economías ilegales internacionales.

Los nueve detenidos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras los investigadores analizan los equipos tecnológicos para rastrear las conexiones globales de esta organización que pretendía ocultar sus huellas de sangre tras velas y oraciones de brujería.

