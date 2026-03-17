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    Fuerte control en Manrique: casi mil comparendos y más de 500 vehículos inmovilizados en la 45

    Las autoridades intensifican controles en la carrera 45, corredor de Metroplús en Manrique.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fuerte control en Manrique: casi mil comparendos y más de 500 vehículos inmovilizados en la 45

    Resumen: Operativos en el corredor de Metroplús en Manrique dejan cerca de 1.000 comparendos y más de 500 vehículos inmovilizados en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los operativos de control en el corredor de Metroplús en Manrique siguen dejando resultados contundentes en Medellín, donde las autoridades buscan frenar la indisciplina vial en uno de los puntos más transitados del nororiente de la ciudad.

    Entre el 1 de enero y el 11 de marzo, las intervenciones en este sector, específicamente en la carrera 45, han dejado cerca de 1.000 comparendos, en medio de una estrategia sostenida para mejorar la seguridad vial.

    Los operativos de control en el corredor de Metroplús en Manrique han sido liderados por la Secretaría de Movilidad en articulación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, sumando un total de 27 intervenciones en lo corrido del año.

    Según el reporte oficial, se han impuesto 980 comparendos por diferentes infracciones, de los cuales 905 fueron a motociclistas y 75 a conductores de automóviles.

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    Las autoridades señalaron que las faltas más recurrentes están relacionadas con maniobras peligrosas, la circulación sin elementos de protección y la falta de documentos obligatorios como la licencia de conducción, el SOAT y la revisión técnico-mecánica.

    Además de las sanciones, durante los controles también se han inmovilizado 556 vehículos, entre ellos 529 motocicletas y 27 carros, como medida para prevenir comportamientos que ponen en riesgo la vida de peatones y usuarios del sistema.

    Desde la alcaldía indicaron que estos controles continuarán realizándose de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, como parte de las estrategias para reducir la accidentalidad y promover el respeto por las normas de tránsito.

    Fuerte control en Manrique: casi mil comparendos y más de 500 vehículos inmovilizados en la 45

    Foto de cortesía.

    Fuerte control en Manrique: casi mil comparendos y más de 500 vehículos inmovilizados en la 45

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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