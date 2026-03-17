Ysa C y Reggi El Auténtico estrenan “Te Va a Doler”, un merengue electrónico con sabor a despedida

La “Princesa del Afrobeats” une fuerzas con el reconocido productor y artista venezolano en una colaboración que fusiona el desamor con la energía vibrante del Caribe.

COLOMBIA (Marzo, 2026) – Tras un inicio de año imparable, la artista caleña Ysa C demuestra que su talento no tiene fronteras de género. En su más reciente lanzamiento, “Te Va a Doler”, la colombiana se aleja momentáneamente del afrobeats para explorar el merengue electrónico, acompañada de una de las figuras más respetadas de la industria latina: Reggi El Auténtico.

Dos caras de una misma moneda

Bajo la producción de Kensel Tell Them, la canción narra el inevitable punto de quiebre de una relación donde el arrepentimiento llega a destiempo. La narrativa se construye a través de un diálogo emocional:

Ysa C aporta la voz de la claridad, representando a quien ha decidido sanar y seguir adelante.

Reggi El Auténtico (quien ha colaborado con grandes como Jennifer López, Nicky Jam y Anuel AA) encarna la nostalgia y el deseo de recuperar lo perdido.

Esa tensión lírica contrasta magistralmente con un ritmo efervescente que invita al movimiento, confirmando que se puede bailar mientras se le dice adiós a un viejo amor.

Un momento dorado para Ysa C

Este lanzamiento no es una coincidencia, sino parte de una racha de éxitos para la caleña. “Te Va a Doler” llega justo después de su potente sencillo “Lo Que el Corazón Diga” y de hitos que están marcando un antes y un después en su carrera:

Nominación histórica: Recientemente fue reconocida en los Premio Lo Nuestro 2026 bajo la categoría Nueva Artista Femenina del Año.

Empoderamiento femenino: Su participación en “La Liga Femenina”, proyecto liderado por la leyenda Ivy Queen, donde destacó con su tema “Coco Loco”.

Versatilidad sin límites

Si algo queda claro con esta colaboración es que Ysa C no teme experimentar. Al fusionar la esencia del merengue con texturas electrónicas contemporáneas, la artista reafirma su lugar en la nueva generación de voces femeninas, mezclando sus raíces del Pacífico colombiano con sonidos globales.

“La canción captura ese momento en el que el amor todavía existe, pero las decisiones equivocadas ya cambiaron el rumbo de la historia.”

“Te Va a Doler” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañada de un lyric video que promete convertirse en el himno de quienes deciden bailar antes que llorar por un amor pasado.