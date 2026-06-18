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Resumen: Las autoridades capturaron a dos hombres requeridos por secuestro, extorsión y otros delitos en Medellín. Uno de ellos intentó ocultar su verdadera identidad.

Medellín suma nuevas capturas contra estructuras criminales: uno de los detenidos intentó huir

Las autoridades propinaron un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en la ciudad con la captura de dos hombres requeridos por la justicia por graves delitos.

El primer operativo se desarrolló en el barrio Calasanz, en el noroccidente de la capital antioqueña, donde fue detenido Braian Alexander, quien era buscado mediante orden judicial por el delito de secuestro extorsivo agravado.

Según informaron las autoridades, durante el procedimiento el hombre suministró información que generó sospechas entre los uniformados. Tras varias verificaciones y su traslado a instalaciones de la Sijín, se logró establecer su verdadera identidad y confirmar que era requerido por la justicia.

En un segundo resultado operativo fue capturado Esteban, conocido con el alias de ‘Frente’, señalado de integrar el Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) El Salado, con presencia en San Javier.

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La detención se produjo en el barrio El Salado luego de que unidades policiales detectaran un intento de fuga. Posteriormente, integrantes del Gaula confirmaron que existía una orden judicial vigente en su contra.

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Alias ‘Frente’ era requerido por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado agravado, hurto calificado y agravado, secuestro simple agravado y extorsión agravada en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones, presuntamente participaba en actividades relacionadas con extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y presiones contra comerciantes y residentes de la comuna 13.

Las autoridades destacaron que estas capturas en Medellín hacen parte de una ofensiva sostenida contra el crimen organizado.

En lo corrido de 2026 se han realizado 620 capturas por orden judicial contra integrantes de estructuras señaladas de participar en homicidios, extorsiones, secuestros y otras actividades ilícitas.

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