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Resumen: La Policía Nacional extendió un llamado a la comunidad para ser parte activa de la solución, invitando a denunciar cualquier irregularidad

Megadecomiso en Itagüí: Caen más de $3.400 millones en mercancía de contrabando

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra la ilegalidad, las autoridades lograron la incautación de un millonario cargamento de mercancía extranjera en el municipio de Itagüí, Antioquia. El operativo fue liderado por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en articulación estrecha con la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la agencia internacional HSI.

La diligencia de allanamiento y registro se llevó a cabo en una bodega que era utilizada como centro de acopio para almacenar, de manera irregular, artículos importados que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal a Colombia.

Durante el exhaustivo operativo, que exigió 41 horas continuas de labor ininterrumpida, las autoridades lograron identificar e incautar una gigantesca cantidad de elementos cuyo valor en el mercado asciende a los $3.465.838.992.

El inventario de lo decomisado incluye:

Dinero: $11.247.000 en efectivo.

Cosméticos y aseo: 116.507 unidades de productos de cuidado personal.

Vapeadores: 44.616 dispositivos electrónicos de vapeo.

Perfumería: 502.119 frascos y diversos insumos para la elaboración de perfumes.

Operativo contra el contrabando en Itaguï

El Mayor Daniel Felipe Rojas López, Jefe de la División de Control Operativo de Medellín, destacó la trascendencia de este operativo en la lucha frontal contra las finanzas del crimen organizado y la protección comercial del país:

“Gracias al trabajo coordinado con agencias federales internacionales, así como a las labores de selectividad, perfilamiento e investigación criminal, hemos fortalecido las acciones orientadas a la protección de la economía colombiana, evitando que mercancías de contrabando ingresen al mercado nacional para afectar la competitividad de los sectores formales y engañar al consumidor final mediante productos de baja calidad o sin los controles requeridos”.

Canales habilitados para denuncias ciudadanas

La Policía Nacional extendió un llamado a la comunidad para ser parte activa de la solución, invitando a denunciar cualquier irregularidad, bodega sospechosa o comercialización ilegal de mercancías. Las autoridades garantizan la absoluta reserva y protección de la información.

Para aportar datos oportunos y veraces, se encuentran habilitados los siguientes canales de contacto:

Línea telefónica Anticontrabando: 159

Línea directa de WhatsApp: 321 394 2169

Correo electrónico oficial: polfa.anticontrabando@policia.gov.co