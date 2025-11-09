¡Armas, drogas y millonarios negocios! Policía desmantela pareja que abastecían tres bandas en Bosa
Resumen: La Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía, capturó a un hombre y una mujer en la localidad de Bosa por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Los detenidos, que coordinaban la venta de drogas vía telefónica, suministraban sustancias a tres bandas delincuenciales: ‘Patacones’, ‘La Costalera’ y ‘No Copeo’. Durante los allanamientos se incautaron armas, munición, drogas y elementos para dosificación, que al parecer eran traídos desde Villavicencio y vendidos en discotecas de la zona.

La Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en flagrancia de un hombre y una mujer presuntamente vinculados al tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego en la localidad de Bosa.

Según informó la institución, los capturados coordinaban la venta y distribución de drogas vía telefónica, indicando el tipo y la cantidad de estupefacientes solicitados. La investigación estableció que ambos suministraban sustancias ilícitas a los grupos delincuenciales ‘Patacones’, ‘La Costalera’ y ‘No Copeo’, además de utilizar inmuebles para almacenar drogas y armas que podrían ser utilizadas para cometer homicidios selectivos en la zona.

Durante dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio Porvenir, las autoridades incautaron una pistola con supresor de sonido, un revólver calibre 38, munición variada, 3.500 gramos de marihuana y cocaína, tres teléfonos celulares, además de dos grameras y otros elementos para la dosificación de estupefacientes.

La Policía señaló que la droga presuntamente era traída desde Villavicencio y comercializada en discotecas de la localidad. De acuerdo con los reportes, esta actividad delictiva generaba ingresos de hasta 60 millones de pesos al mes.

A los capturados se les imputaron los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y uno de ellos contaba con antecedentes por tráfico de drogas y porte ilegal de armas. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento contra uno de los detenidos.

En lo que va del año 2025, gracias a los diferentes planes preventivos y operativos, la Policía de Bogotá ha incautado más de 7,8 toneladas de marihuana, 1.385 armas de fuego y ha capturado a 31.046 personas por diversos delitos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que continúe aportando información oportuna que permita la identificación y judicialización de otros actores delincuenciales que afectan la seguridad en la capital, a través de la Línea de Emergencias 123.

