¡Operativos en Bogotá! Hombre detenido con revólver y drogas en bar que operaba como ‘sindicato’

Durante los operativos de control desplegados en bares y discotecas por la celebración de Halloween, las autoridades capturaron a un hombre en el barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño, por porte ilegal de armas de fuego.

El operativo contó con la participación de uniformados de la Policía, junto con personal de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local y la Personería. Las autoridades ingresaron a un establecimiento que funcionaba bajo la fachada de un sindicato, sorprendiendo a los asistentes y detectando múltiples irregularidades.

Durante la requisa, uno de los hombres intentó ocultar un revólver calibre 32 con varios cartuchos entre los muebles del bar. Sin embargo, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.

El operativo contó además con el apoyo de Roco, un canino de la Policía entrenado en detección de estupefacientes, que identificó varias dosis de tussi, marihuana y cocaína en distintas zonas del lugar y en poder de algunas personas. También se hallaron armas blancas.

Debido a estas irregularidades, el bar fue suspendido temporalmente por carecer de la documentación exigida para su funcionamiento y por permitir el ingreso de armas de fuego, situación que representa un riesgo para los clientes.

— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 2, 2025

“Este operativo hace parte del plan especial de control y prevención desplegado en toda la ciudad durante Halloween, con el objetivo de garantizar espacios seguros, prevenir riñas, controlar el expendio de drogas y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol y sustancias ilícitas”, explicó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Desde la Secretaría de Seguridad, las autoridades hicieron un llamado a los propietarios de establecimientos nocturnos para cumplir con los requisitos legales y colaborar con las autoridades, garantizando entornos más seguros para quienes frecuentan estos lugares.