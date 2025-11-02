Resumen: En Kennedy, la Policía capturó a dos hombres que portaban un arma artesanal tipo lapicero durante un operativo tras una fuga frustrada. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras el hecho se suma a los más de 150 decomisos de armas realizados este año por la Estación de Policía Kennedy.

¡Aumenta la ofensiva en Kennedy! Capturan a dos sujetos con un arma de fuego tipo lapicero tras persecución

En medio de operativos de patrullaje y control, uniformados de la Estación de Policía Kennedy lograron la captura de dos hombres que portaban un arma de fuego artesanal, tipo lapicero, calibre 22, con dos cartuchos.

El procedimiento se desarrolló cuando los policías detectaron un vehículo circulando a alta velocidad por el sector de La Rivera. Al hacer la señal de pare, varios ocupantes descendieron e intentaron huir, pero gracias a la rápida reacción de las autoridades y la coordinación con otras unidades, se logró interceptar a dos de ellos.

Durante el registro del vehículo, se incautó el arma tipo lapicero, que fue tomada como material probatorio. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Este operativo se suma a los resultados obtenidos por la Estación de Policía Kennedy en lo que va de 2025. Hasta la fecha, se han incautado 154 armas de fuego, lo que representa un aumento del 11 % frente al año anterior, y se han realizado más de 2.830 capturas por diversos delitos.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que atente contra la tranquilidad de los barrios.