Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
    Fotos y Videos

    Captura por droga sintética en Parque Lleras y bajan delitos en El Poblado

    En lo que va del año 2026, El Poblado no registra homicidios y varios delitos bajan hasta 71%.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Captura por droga sintética en Parque Lleras y bajan delitos en El Poblado

    Resumen: Autoridades capturaron a una persona por tráfico de droga sintética en Parque Lleras y cerraron un establecimiento. En 2026, El Poblado no registra homicidios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de una persona por tráfico de estupefacientes en el sector del Parque Lleras, en El Poblado.

    Durante labores de registro y control, las autoridades incautaron más de 4.200 gramos de sustancias sintéticas y dulces canábicos listos para su comercialización, además de grameras, empaques y elementos de dosificación.

    Por estos hechos, las autoridades capturaron al presunto responsable y realizaron el cierre temporal del establecimiento intervenido, señalado de permitir el expendio de droga.

    Lea también: Combates en Carmen de Atrato dejan un muerto y un capturado del Clan del Golfo

    En el mismo despliegue fueron recuperadas cuatro motocicletas que habían sido reportadas como robadas, las cuales fueron devueltas a sus propietarios.

    El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que los resultados reflejan una intervención focalizada para frenar economías ilegales y fortalecer la presencia institucional en corredores turísticos y sectores residenciales.

    Delitos a la baja en El Poblado

    Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2026, El Poblado registra cero casos de homicidio y secuestro. Además, las lesiones personales disminuyeron 40% y la extorsión 71%.

    En cuanto a hurtos, los reportes indican reducciones del 17% a personas, 34% al comercio y 71% a residencias. También bajaron el hurto de motocicletas (44%), el de celulares (26%) y la violencia intrafamiliar (77%).

    Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos de control, patrullaje y verificación en la zona para mantener la tendencia a la baja y garantizar condiciones de seguridad para residentes, comerciantes y visitantes.

    Captura por droga sintética en Parque Lleras y bajan delitos en El Poblado

Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

    Captura por droga sintética en Parque Lleras y bajan delitos en El Poblado

    Foto de cortesía.

    Captura por droga sintética en Parque Lleras y bajan delitos en El Poblado

    Foto de cortesía.

