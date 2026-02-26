Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades capturaron a una persona por tráfico de droga sintética en Parque Lleras y cerraron un establecimiento. En 2026, El Poblado no registra homicidios.

Captura por droga sintética en Parque Lleras y bajan delitos en El Poblado

Un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de una persona por tráfico de estupefacientes en el sector del Parque Lleras, en El Poblado.

Durante labores de registro y control, las autoridades incautaron más de 4.200 gramos de sustancias sintéticas y dulces canábicos listos para su comercialización, además de grameras, empaques y elementos de dosificación.

Por estos hechos, las autoridades capturaron al presunto responsable y realizaron el cierre temporal del establecimiento intervenido, señalado de permitir el expendio de droga.

Lea también: Combates en Carmen de Atrato dejan un muerto y un capturado del Clan del Golfo

En el mismo despliegue fueron recuperadas cuatro motocicletas que habían sido reportadas como robadas, las cuales fueron devueltas a sus propietarios.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que los resultados reflejan una intervención focalizada para frenar economías ilegales y fortalecer la presencia institucional en corredores turísticos y sectores residenciales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Delitos a la baja en El Poblado

Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2026, El Poblado registra cero casos de homicidio y secuestro. Además, las lesiones personales disminuyeron 40% y la extorsión 71%.

En cuanto a hurtos, los reportes indican reducciones del 17% a personas, 34% al comercio y 71% a residencias. También bajaron el hurto de motocicletas (44%), el de celulares (26%) y la violencia intrafamiliar (77%).

Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos de control, patrullaje y verificación en la zona para mantener la tendencia a la baja y garantizar condiciones de seguridad para residentes, comerciantes y visitantes.

Más noticias de Antioquia