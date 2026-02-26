Resumen: Un presunto integrante del Clan del Golfo murió y otro fue capturado tras combates con el Ejército en Carmen de Atrato, Chocó. Incautaron fusiles y munición.

Combates en Carmen de Atrato dejan un muerto y un capturado del Clan del Golfo

Un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo dejó un muerto y un capturado en zona rural de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con información oficial, el combate se registró en el sector El Ocho, donde unidades del Batallón de Infantería N.º 12 Primero de Línea, adscrito a la Décima Quinta Brigada, sostuvieron enfrentamientos con integrantes de la subestructura Jader Benítez Pantoja.

Como resultado de la operación militar, un presunto miembro del grupo armado murió y otro fue capturado. Este último resultó herido por arma de fuego en una de sus extremidades superiores y fue atendido por enfermeros de combate antes de ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

Tras los combates, las tropas reportaron la incautación de 12 proveedores, tres armas largas, entre ellas dos fusiles AK-47 y un fusil Galil AR, una granada de mano, munición calibre 5.56 y 7.62, cuatro radios escáner, un radio base, dos chalecos con sus respectivas dotaciones, equipos de intendencia y documentación considerada de interés para la inteligencia militar.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décima Quinta Brigada, aseguró que las operaciones continuarán en la zona con el propósito de contrarrestar las acciones de esta estructura armada.

