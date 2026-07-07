Rescatan especies silvestres durante operativos de protección ambiental en Antioquia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los operativos en Antioquia dejaron la incautación de 111 kilos de carne, ocho equinos y el rescate de un mono nocturno y una boa en varios municipios.

Los operativos en Antioquia adelantados por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía dejaron varias incautaciones relacionadas con el control del abigeato y la protección de la fauna silvestre.

Las acciones se desarrollaron el pasado lunes 6 de julio en diferentes municipios del departamento, como parte de la estrategia Juntos por Antioquia.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el municipio de Guarne, donde las autoridades incautaron 111 kilogramos de productos cárnicos durante labores de control contra el abigeato. El material quedó a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso.

Lea también: Repudio por hombre que habría lanzado un gato desde un barranco en Antioquia

Los operativos en Antioquia también se extendieron a los municipios de San Jerónimo y Támesis. Allí, uniformados de la Policía recuperaron un mono nocturno y una boa, especies de fauna silvestre que posteriormente fueron entregadas a la autoridad ambiental competente para su valoración y protección.

En otra intervención realizada en La Pintada, los uniformados lograron la incautación de ocho semovientes equinos durante acciones enfocadas en prevenir el abigeato.

De acuerdo con el Departamento de Policía Antioquia, estas intervenciones hacen parte de las estrategias para combatir diferentes modalidades delictivas, proteger los recursos naturales y reforzar la seguridad en las subregiones del departamento.

Más noticias de Antioquia