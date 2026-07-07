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    Repudio por hombre que habría lanzado un gato desde un barranco en Antioquia

    Investigan un presunto caso de maltrato animal tras la difusión de un video en el que un hombre habría lanzado un gato desde un barranco.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Repudio por hombre que habría lanzado un gato desde un barranco en Antioquia
    Foto sacada de redes sociales.
    Repudio por hombre que habría lanzado un gato desde un barranco en Antioquia

    Resumen: Un presunto caso de maltrato animal sigue siendo verificado por las autoridades. La Alcaldía se pronunció y explicó en qué estado se encuentra la investigación.

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    Un video que circula en redes sociales y en el que se observa a un hombre lanzando un gato desde un barranco ha generado indignación en Antioquia.

    Las imágenes, ampliamente compartidas por usuarios, muestran al individuo sujetando al felino por las patas traseras antes de arrojarlo desde una altura considerable. Según las denuncias que acompañan la grabación, el animal habría muerto a causa del impacto.

    El caso ha provocado el rechazo de ciudadanos, defensores de los animales y organizaciones dedicadas a su protección.

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    Frente a la controversia, la Alcaldía de Zaragoza emitió un comunicado en el que condenó cualquier manifestación de maltrato animal y reiteró su compromiso con la protección de los seres sintientes. Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no ha sido posible confirmar que los hechos hayan ocurrido dentro de la jurisdicción del municipio.

    La Administración Municipal señaló que, si se establece que el caso ocurrió en Zaragoza, trabajará de manera articulada con la Policía Nacional y las demás autoridades competentes para identificar a los responsables y aplicar las sanciones contempladas por la ley.

    Asimismo, invitó a la ciudadanía a compartir información de manera responsable y evitar la difusión de datos no verificados que puedan afectar el desarrollo de la investigación. El caso continúa en etapa de verificación mientras las autoridades buscan esclarecer lo sucedido.

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