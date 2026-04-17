¡Más vigilancia en colegios! Autoridades intensifican operativos por riñas entre jóvenes

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Resumen: Medellín refuerza controles en colegios para prevenir violencia juvenil con presencia en 30 instituciones educativas.

La violencia en entornos escolares se ha convertido en un foco de atención para las autoridades en Medellín, que han intensificado acciones de control y prevención en instituciones educativas priorizadas por riesgo de conflictos entre jóvenes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, se viene adelantando presencia institucional en al menos 30 colegios ubicados en comunas como Popular, Santa Cruz, Castilla, Villa Hermosa, La América, San Javier y el corregimiento Altavista.

Estas intervenciones buscan reducir episodios de violencia asociados a riñas, uso de armas cortopunzantes y otras conductas que afectan la convivencia.

Las acciones se desarrollan con el apoyo de programas sociales y equipos territoriales, quienes trabajan tanto dentro de los colegios como en sus alrededores. En el ámbito interno, se promueven espacios de mediación y acompañamiento a estudiantes; mientras que en el externo se refuerza la presencia disuasiva y el apoyo psicosocial en horarios críticos.

Foto de cortesía. Foto de cortesía.

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Según las autoridades, estas medidas responden a reportes previos de enfrentamientos entre estudiantes, conflictos comunitarios y situaciones relacionadas con consumo de sustancias. El objetivo es intervenir de manera temprana y evitar que escalen los niveles de violencia en estos entornos.

La estrategia también contempla el seguimiento a los casos identificados y la articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar acciones oportunas.

Las autoridades reiteraron que continuarán desplegando operativos y programas sociales para fortalecer la convivencia y la seguridad en los entornos educativos de la ciudad.

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