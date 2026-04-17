¡Histórico! Colombia golea a Brasil y clasifica a la final del Sudamericano Sub-17

Resumen: En la gran final del certamen, el combinado nacional se verá las caras contra su similar de Argentina

Minuto30.com .- La Selección Colombia Sub-17 de fútbol firmó una actuación memorable este jueves al golear 3-0 a Brasil, actual campeón del torneo, logrando así su anhelada clasificación a la gran final del Campeonato Sudamericano de la categoría que se celebra en Paraguay.

El encuentro, disputado en el mítico estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, fue dominado en la etapa complementaria por la escuadra ‘Tricolor’, dirigida por el técnico Freddy Hurtado. La apertura del marcador llegó por cuenta de Adrián Mosquera sobre el minuto 53. Posteriormente, la gran figura de la tarde, José Escorcia, sentenció el triunfo colombiano con un espectacular doblete a los minutos 66 y 90+4, sellando una victoria contundente ante el poderío brasileño.

El duelo por el título: Clásico ante Argentina

En la gran final del certamen, el combinado nacional se verá las caras contra su similar de Argentina, equipo que logró su boleto tras vencer a Ecuador en la otra llave de las semifinales.

Este esperado choque por la corona sudamericana está programado para el próximo domingo, 19 de abril, a las 3:00 p.m., y tendrá como escenario la cancha de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque.

Rumbo al Mundial de Catar 2026

Más allá de la disputa por el título, la Selección Colombia ya tiene asegurado su tiquete a la próxima cita orbital. Cabe recordar que este Sudamericano otorga siete plazas directas al Mundial, y hasta el momento ya se encuentran clasificados por la Conmebol las selecciones de Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay.

Sobre el próximo Mundial Sub-17, la FIFA ha establecido importantes novedades para esta edición:

Sede: Catar.

Fecha: Noviembre de 2026.

Nuevo formato: A partir de esta edición, el torneo contará con la participación de 48 equipos y se realizará con una periodicidad anual, lo que representa un aumento significativo en las plazas asignadas para la CONMEBOL.