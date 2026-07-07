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    ¡No dieron tregua! Operativos en Bello dejaron capturas, armas incautadas y recuperación de espacio público

    ¿Qué dejaron los últimos operativos en Bello? Las autoridades presentaron un balance.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡No dieron tregua! Operativos en Bello dejaron capturas, armas incautadas y recuperación de espacio público

    Resumen: Los operativos en Bello dejaron dos capturados, tres armas de fuego fuera de circulación, recuperación de espacio público y acciones preventivas en instituciones educativas.

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    Los operativos en Bello dejaron un balance de capturas, armas de fuego incautadas, recuperación de espacio público y acciones preventivas en instituciones educativas, como parte de la estrategia liderada por la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana para fortalecer el orden y la seguridad en el municipio.

    Uno de los procedimientos se registró en el barrio Mesa, donde una llamada oportuna a la línea 123 permitió a la Policía Nacional frustrar un presunto hurto.

    En el lugar fue capturado un hombre de 29 años, a quien las autoridades le incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal con la que, al parecer, intimidaba a varias personas.

    Los operativos en Bello también dejaron resultados en los barrios Goretty y Trapiche. En el primero fue capturado un hombre de 37 años que portaba un revólver con seis cartuchos sin salvoconducto.

    En Trapiche, un sospechoso huyó hacia una zona boscosa al notar la presencia policial y abandonó una pistola con un proveedor y diez cartuchos, la cual fue incautada por los uniformados.

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    Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

    En materia de espacio público, las autoridades realizaron ocho intervenciones en sectores como Fontidueño, Barrio Nuevo, La Florida, la carrera 50, La Selva, El Mirador y Niquía.

    Durante estas jornadas se retiraron elementos que obstruían los andenes, se desmontaron cerramientos y se adelantaron actividades pedagógicas con comerciantes y ciudadanos.

    Además, los operativos en Bello estuvieron acompañados por la estrategia Parchados por Bello, que durante el primer semestre llegó a 14 instituciones educativas e impactó a más de 2.700 estudiantes con actividades orientadas a la prevención y la promoción de entornos escolares seguros.

    Los operativos en Bello dejaron dos capturados, tres armas de fuego fuera de circulación, recuperación de espacio público y acciones preventivas en instituciones educativas.

    Foto de cortesía.

    Los operativos en Bello dejaron dos capturados, tres armas de fuego fuera de circulación, recuperación de espacio público y acciones preventivas en instituciones educativas.

    Foto de cortesía.

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