Resumen: El IDEAM confirmó el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia y advirtió que podría convertirse en uno de los eventos climáticos más intensos registrados desde 1950.

El IDEAM advierte que el fenómeno de El Niño podría ser uno de los más fuertes desde 1950

El fenómeno de El Niño ya comenzó oficialmente en Colombia y podría convertirse en uno de los eventos climáticos más intensos registrados desde 1950, según advirtió el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

La entidad alertó que el fenómeno de El Niño se fortalecerá durante los próximos meses y sus efectos más severos se sentirían hacia finales de este año.

La directora general del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que actualmente existe un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, acompañado de cambios en la atmósfera, condiciones que confirman el inicio del fenómeno.

Además, indicó que los modelos climáticos internacionales proyectan que el fenómeno de El Niño podría alcanzar la categoría de “muy fuerte”.

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De acuerdo con la entidad, existe una probabilidad superior al 95% de que las condiciones se mantengan y continúen fortaleciéndose durante el segundo semestre de 2026, con posibles impactos que se extenderían incluso hasta el primer semestre de 2027.

Entre las principales consecuencias previstas están la disminución de las lluvias, la reducción de los caudales de ríos y quebradas, menores niveles en embalses y reservorios, así como un aumento considerable de las temperaturas en varias regiones del país.

Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de incendios forestales, afectar la calidad del aire y generar dificultades para sectores como la agricultura, la ganadería y la generación de energía hidroeléctrica.

Ante este panorama, el IDEAM hizo un llamado a alcaldes, gobernadores y entidades territoriales para fortalecer los planes de contingencia, promover el ahorro de agua y mantener activos los mecanismos de monitoreo y prevención frente a los riesgos asociados al fenómeno.

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