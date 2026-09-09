Resumen: Jeanette Dousdebes Rubio recorrió el Museo del Carnaval de Barranquilla junto a Ana Lucía Pineda y Katia Nule, en una agenda que combinó cultura y solidaridad.

Esposa de Marco Rubio recorrió el Museo del Carnaval y conoció la cultura barranquillera

La visita de Jeanette Dousdebes Rubio a Barranquilla incluyó una jornada dedicada a la cultura y la solidaridad. La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recorrió el Museo del Carnaval junto a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, y la gestora social de la ciudad, Katia Nule, el pasado 8 de septiembre.

El recorrido privado se desarrolló en el barrio Abajo y contó con un dispositivo de seguridad en el que participaron integrantes de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y vehículos del servicio secreto estadounidense.

Durante la actividad, Jeanette Dousdebes Rubio conoció diferentes elementos relacionados con la historia del Carnaval de Barranquilla, entre ellos vestuarios, coronas, fotografías, documentos y objetos asociados con las reinas y personajes tradicionales de la celebración.

Las visitantes estuvieron acompañadas por Diana Acosta Miranda, directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., quien participó en parte de las explicaciones sobre las piezas que integran la colección. El Museo del Carnaval recibe aproximadamente 300 visitantes diarios, según la información compartida durante la jornada.

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El encuentro también tuvo un componente social. Antes del recorrido, Ana Lucía Pineda y Jeanette Dousdebes Rubio conversaron sobre las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y la campaña “Colombia, Un Solo Corazón”, iniciativa orientada a canalizar apoyo para los damnificados.

Al finalizar la visita, ambas firmaron el libro de visitantes. Dousdebes Rubio agradeció la recepción y destacó la belleza, alegría y tradiciones del Carnaval de Barranquilla, además del talento de quienes hacen posible esta celebración.

La jornada se desarrolló paralelamente a la visita oficial de Marco Rubio a Barranquilla, donde sostuvo actividades relacionadas con asuntos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, incluyendo seguridad, economía, tecnología y lucha contra el narcotráfico.

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