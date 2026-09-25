Desmantelan mina clandestina y rescatan animales silvestres en Antioquia

Resumen: Conoce los detalles de la intervención a una mina ilegal y el rescate de fauna silvestre ejecutados por la Policía Ambiental en Amagá, Antioquia.

En desarrollo de las estrategias orientadas a la protección del capital natural y el fortalecimiento de la seguridad rural y ambiental en el departamento, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Antioquia llevó a cabo una serie de diligencias operativas en la jurisdicción de Amagá.

Las acciones de control adelantadas por las autoridades permitieron frenar diversas afectaciones a los ecosistemas locales, destacando la intervención directa sobre un yacimiento explotado sin los permisos correspondientes mediante una mina de carácter ilícito.

Durante los procedimientos desarrollados el pasado jueves 24 de septiembre, los uniformados también lograron el rescate de especímenes de fauna silvestre en dos intervenciones independientes, así como el decomiso preventivo de 10 metros cúbicos de madera que habían sido extraídos de manera irregular de los bosques de la región.

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Las autoridades ambientales recalcaron que estas labores de inspección buscan neutralizar el saqueo indiscriminado de los recursos naturales y la degradación de los suelos provocada por la operación irregular de esta mina en el territorio antioqueño.

La ofensiva institucional pretende desarticular las redes dedicadas al aprovechamiento ilegal de materias primas y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de conservación ecológica, frenando de raíz los daños asociados a la explotación de dicha mina y al tráfico de fauna.

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