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    El menor Andrés Felipe Cardona desapareció en Medellín

    Fue visto por ultima vez el 24 de septiembre en el barrio Calasanz

    Publicado por: Juan Manuel

    ANDRES FELIPE CARDONA LOPEZ
    El menor Andrés Felipe Cardona desapareció en Medellín

    Resumen: Andrés Felipe Cardona López, de 17 años, es un adolescente de nacionalidad colombiana, de sexo masculino e identidad de género hombre. Se encuentra reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia.

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    Andrés Felipe Cardona López, de 17 años, es un adolescente de nacionalidad colombiana, de sexo masculino e identidad de género hombre. Se encuentra reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta de color negro, una gorra negra con un logo rojo en la parte delantera, pantalón jean azul oscuro y tenis de cuero negros. No se cuenta con información sobre señales particulares que permitan una identificación adicional.

    La desaparición ocurrió el 24 de septiembre de 2026, en el barrio Calasanz de Medellín, Antioquia. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su ubicación o paradero puede ser relevante para su búsqueda.

    2 4 BOLETIN ANDRES FELIPE CARDONA LOPEZ

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