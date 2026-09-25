El menor Andrés Felipe Cardona desapareció en Medellín

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Resumen: Andrés Felipe Cardona López, de 17 años, es un adolescente de nacionalidad colombiana, de sexo masculino e identidad de género hombre. Se encuentra reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín , Antioquia.

Andrés Felipe Cardona López, de 17 años, es un adolescente de nacionalidad colombiana, de sexo masculino e identidad de género hombre. Se encuentra reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta de color negro, una gorra negra con un logo rojo en la parte delantera, pantalón jean azul oscuro y tenis de cuero negros. No se cuenta con información sobre señales particulares que permitan una identificación adicional.

La desaparición ocurrió el 24 de septiembre de 2026, en el barrio Calasanz de Medellín, Antioquia. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su ubicación o paradero puede ser relevante para su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes