Obras en histórica sede educativa buscan mejorar atención a población con discapacidad

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Resumen: La Alcaldía de Medellín adelanta obras de mejoramiento en la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, enfocada en la formación de personas con discapacidad.

La Alcaldía de Medellín continúa ejecutando obras para fortalecer la infraestructura educativa de la ciudad y uno de los proyectos más recientes se desarrolla en la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, reconocida en la capital antioqueña por su trabajo con población en condición de discapacidad. La intervención busca modernizar y adecuar distintos espacios para mejorar las condiciones de formación de jóvenes y adultos.

La institución, ubicada en la comuna 4-Aranjuez, es considerada un referente en procesos de educación para el trabajo y el desarrollo humano dirigidos a personas con discapacidad cognitiva y mental.

Según las autoridades las obras hacen parte de la estrategia para optimizar los ambientes de aprendizaje y ofrecer espacios más seguros y funcionales.

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El proyecto cuenta con una inversión superior a los $385 millones y contempla trabajos de mantenimiento general, adecuaciones físicas y recuperación de varias zonas del plantel educativo. Entre las labores que se ejecutan se encuentra la modernización de las redes eléctricas, instalación de nuevas luminarias y adecuación tecnológica en sistemas de voz y datos.

Además, las intervenciones incluyen mejoras en aulas, talleres de formación y áreas administrativas, con el propósito de fortalecer la atención y los procesos pedagógicos dirigidos a esta población.

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Las autoridades señalaron que estas acciones también permitirán disminuir riesgos asociados al deterioro de la infraestructura.

Con este tipo de proyectos, Medellín busca seguir avanzando en programas de inclusión y fortalecimiento educativo enfocados en personas con discapacidad, apostándole a entornos más accesibles y modernos para la formación integral.

La alcaldía indicó que estas adecuaciones hacen parte de la consolidación de una estrategia educativa orientada a mejorar la calidad de los espacios escolares y ampliar las oportunidades de aprendizaje para diferentes comunidades de la ciudad.

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