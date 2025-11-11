Operativo sorpresa en San Bernardo termina con drogas, municiones y bicicletas ilegales decomisadas

Resumen: En un operativo sorpresa en el barrio San Bernardo, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad, incautó cuatro bicicletas de dudosa procedencia, drogas, municiones y armas blancas. Durante la jornada también se suspendió un pagadiario irregular y se realizaron requisas a personas y viviendas, como parte de los controles para prevenir hurtos y microtráfico en la localidad.

En un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Local, se llevó a cabo una megatoma en el barrio San Bernardo, localidad de Santa Fe, que dejó como resultado la incautación de varios elementos de interés policial y la suspensión de un establecimiento irregular.

Durante la intervención, los uniformados ingresaron a varios pagadiarios del sector para verificar antecedentes, revisar documentación de los inmuebles y controlar a las personas presentes. En uno de estos lugares, los agentes encontraron cuatro bicicletas apoyadas contra una pared, sin ningún tipo de factura o documento que acreditara su legalidad.

Tras consultar a los habitantes del lugar, ninguno pudo justificar la procedencia de los vehículos, por lo que fueron incautadas mientras se realizan las verificaciones pertinentes para determinar si habían sido reportadas como hurtadas.

El operativo también permitió descubrir y confiscar estupefacientes y armas. En un pequeño patio del sector fueron halladas 300 cápsulas de bazuco abandonadas por personas que intentaron evadir el control policial.

Además, en una vivienda se incautaron cinco cartuchos calibre 38, y en una zona de cambuches se encontraron 15 cigarrillos de marihuana ocultos entre cartones y cobijas, presuntamente listos para la venta. Entre las personas requisadas, los uniformados también hallaron dos armas blancas, aparentemente utilizadas para intimidar a transeúntes y cometer hurtos.

Por otro lado, el pagadiario inspeccionado fue suspendido temporalmente por no contar con la documentación requerida para operar como hospedaje, según informaron las autoridades.

La Secretaría Distrital de Seguridad enfatizó que este tipo de controles continuarán realizándose en el centro de Bogotá, con el objetivo de prevenir delitos como el microtráfico, el hurto y otras conductas delictivas que afectan la convivencia en la zona. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa o delictiva a la Línea 123 para recibir atención inmediata.