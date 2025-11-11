Resumen: Una menor de 15 años falleció tras permanecer varios días en estado crítico luego de ser atropellada por un taxista en estado de embriaguez en el barrio Santa Rita, sur de Bogotá. El conductor, identificado como José Eduardo Chalá, arrolló a once personas, entre ellas cuatro menores, y fue enviado a prisión tras aceptar los cargos de homicidio y lesiones personales. El hermano de la víctima, de siete años, continúa internado en la UCI con pronóstico reservado.

¡Conmoción en Bogotá! Murió la menor de 15 años arrollada por un taxista ebrio en San Cristóbal

El caso que conmocionó a Bogotá el pasado fin de semana tuvo un desenlace fatal. Este martes 11 de noviembre se confirmó la muerte de Karol Stephania, una adolescente de 15 años que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara tras ser arrollada por un taxista en estado de embriaguez en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal.

La joven había sido diagnosticada con muerte cerebral luego del siniestro ocurrido la noche del sábado 8 de noviembre, en el que once personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Su fallecimiento fue confirmado por el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, quien expresó su rechazo frente al hecho:

“Repudiamos este acto de irresponsabilidad vial y enviamos nuestra solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales. — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) November 11, 2025

Un accidente evitable

El trágico suceso se registró cuando el conductor José Eduardo Chalá, de 56 años, perdió el control del taxi que manejaba a alta velocidad mientras ascendía una pendiente del sector. Según el informe de la Policía de Tránsito, el hombre presentaba grado tres de alcoholemia, el nivel más alto permitido por la ley.

El vehículo terminó embistiendo a un grupo de peatones que se encontraba en una esquina cerca de una barbería, antes de chocar violentamente contra la fachada de una vivienda. Entre los heridos se encontraban dos hermanos, de 15 y 7 años, quienes caminaban junto a su familia. El menor aún permanece en la UCI, en delicado estado de salud.

Justicia y dolor en el barrio Santa Rita

La Fiscalía General de la Nación informó que Chalá aceptó los cargos de homicidio agravado y lesiones personales, por lo que un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades también confirmaron que el taxista tenía más de 10 comparendos por infracciones de tránsito.

Mientras la justicia avanza, la comunidad del barrio Santa Rita realizó una velatón en memoria de Karol Stephania y de los demás heridos del accidente. Vecinos y familiares exigieron sanciones ejemplares contra el responsable y pidieron mayores controles para evitar que conductores en estado de embriaguez sigan poniendo en riesgo vidas inocentes.