    Menores rescatados y negocios suspendidos: El saldo del operativo sorpresa en el Parque Lleras

    Las autoridades se tomaron el Parque Lleras dejando negocios sellados, armas decomisadas y hasta menores rescatados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Menores rescatados y negocios suspendidos: El saldo del operativo sorpresa en el Parque Lleras

    Federico Gutiérrez lideró operativo en Parque Lleras. Resultados: establecimientos suspendidos, armas incautadas y menores bajo protección del ICBF.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se quedó en el escritorio y lideró personalmente una ‘megatoma’ en el Parque Lleras en la noche del 8 y la madrugada del viernes 9 de enero.

    El balance del operativo en Parque Lleras fue contundente: establecimientos sellados, armas incautadas y más resultados.

    Con un despliegue de 300 funcionarios de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y diversas secretarías, las autoridades realizaron inspecciones minuciosas en 15 locales nocturnos.

    El resultado de las autoridades incluyó la suspensión de actividades de dos negocios por irregularidades y la imposición de 44 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

    En el aspecto de seguridad, se logró la incautación de un arma traumática, cinco armas blancas y 30 gramos de estupefacientes que circulaban en la zona.

    Menores de edad fueron rescatados

    La intervención también puso la lupa sobre la protección de la infancia y la movilidad. Dos menores de edad fueron trasladados para el restablecimiento de sus derechos, alejándolos de posibles riesgos de explotación en entornos adultos.

    Por su parte, la Secretaría de Movilidad inmovilizó cuatro carros y cuatro motos que no tenían sus papeles al día.

    Este operativo sorpresa no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia para frenar problemáticas recurrentes como el ruido excesivo, las riñas y la ocupación indebida del espacio público.

    Equipos de Inclusión Social y el Grupo de Ruido también hicieron presencia para verificar que la rumba no afecte la tranquilidad de los residentes. La Alcaldía advirtió que estos controles seguirán siendo frecuentes y “sin previo aviso” para garantizar la legalidad en la zona.

    Operativo sorpresa liderado por el alcalde Federico Gutiérrez en el Parque Lleras

Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

    Operativo sorpresa liderado por el alcalde Federico Gutiérrez en el Parque Lleras

    Foto de cortesía.

    Operativo sorpresa liderado por el alcalde Federico Gutiérrez en el Parque Lleras

    Foto de cortesía.

    Operativo sorpresa liderado por el alcalde Federico Gutiérrez en el Parque Lleras
