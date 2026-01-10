Menú Últimas noticias
    Habilitan paso controlado en la vía Medellín – Urabá tras derrumbe en sector Godó

    ¡Atención conductores! La vía Medellín–Urabá ya tiene paso habilitado a un carril en el sector Godó.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Se vino la montaña: Derrumbe tiene paralizada la vía entre Dabeiba y Mutatá
    Foto sacada de redes sociales.
    Resumen: Habilitan paso a un carril con tránsito controlado en la vía Medellín–Urabá, sector Godó, tras derrumbe. Autoridades mantienen monitoreo permanente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La vía Medellín – Urabá presenta una nueva actualización en su estado este sábado 10 de enero, luego de que las autoridades habilitaran el paso a un solo carril con tránsito controlado en el sector Godó, jurisdicción del municipio de Dabeiba, tras un derrumbe que obligó al cierre total del corredor.

    De acuerdo con la información oficial, el tránsito fue reabierto de manera parcial, en el PR 101+100 – UF 04, permitiendo el paso alternado de vehículos bajo estricta supervisión del personal técnico que permanece en la zona.

    Esta decisión se tomó luego de los avances en las labores de remoción de material y estabilización del terreno.

    Lea también: Después de 15 años de quejas, cierran los ‘remataderos’ que tenían en jaque a La Estrella

    La emergencia, provocada por una creciente de la quebrada y las condiciones climáticas adversas, generó afectaciones significativas en la movilidad entre Medellín y el Urabá antioqueño, uno de los corredores estratégicos para el transporte de pasajeros y carga hacia el occidente del departamento.

    Desde primeras horas del día, maquinaria amarilla y operarios especializados han trabajado de manera continua para mitigar los riesgos y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

    Las autoridades señalaron que, aunque el paso por la vía Medellín–Urabá ya se encuentra habilitado de forma parcial, el monitoreo es permanente debido a que el cielo continúa nublado y no se descartan nuevos movimientos de tierra. Por esta razón, se mantiene el tránsito controlado y se hace un llamado a los conductores para que acaten las indicaciones del personal en sitio.

